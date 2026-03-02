Säljare - Fastighetstjänster
Hemmapartner AB / Säljarjobb / Uppsala
Säljjobb med utbildning från dag 1! - Fast bonus + provision utan tak (snitt 35.000 kr/mån)
Vill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, får bra betalt och arbetar med ett peppande team? Vi söker nu nya säljare med start omgående - Du behöver ingen tidigare erfarenhet.
Garantibonus + provision utan tak
Tydlig karriärtrappa
Bra stämning och stark lagkänsla
Möjlighet till tjänstebilDina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss besöker du dina kunder i deras hemmiljö och erbjuder våra efterfrågade ventilationstjänster, exempelvis:
Rengöring av ventilation
Service som bidrar till bättre inomhusklimat
Du fokuserar på det du är bäst på: kundmöte, behovsanalys och affär. Du arbetar självständigt ute hos kund, men du har alltid teamet och coacher i ryggen.
Praktisk info:
Arbetstider: Mån - Fre kl 12.00 - 21.00 (inga tidiga morgnar!)
Start: Omgående - Utbildning direkt!
REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer därför få sms med viktig information när du går vidare i rekryteringsprocessen hos oss. Vi ber dig därför ha koll på mobilen i samband med ansökan.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemmapartner AB
(org.nr 559430-2753)
753 21 UPPSALA
