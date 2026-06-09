Utvecklings- och förvaltningsledare HR
Keolis Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Keolis Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Utveckling och förvaltningsledare: HR
Var bryggan mellan HR, teknik och verksamhet – och forma hur Keolis digitala HR-miljö utvecklas framåt.
Om rollen
Som Utvecklings- och förvaltningsledare på Keolis är du en nyckelperson i IT-organisationen med ansvar för hela IT-leveransen inom HR- och kommunikationsområdet. Du säkerställer att system, processer och stödfunktioner fungerar effektivt för verksamheten – och driver samtidigt ett aktivt konsolideringsarbete av ett brett systemlandskap.
Rollen kombinerar operativ förvaltning av kärnleveranser med strategisk roadmap-styrning. Du arbetar nära HR-ledningen, IT-ledning och andra förvaltningsledare, och är en viktig länk mot verksamheten i ett bolag som ständigt rör sig framåt. Just nu pågår flera spännande initiativ: nytt intranät och extern webb samt automatisering av on- och offboardingprocesser.
Du ingår i ett team om nio personer och samverkar i ett bredare nätverk av förvaltningsledare tvärs hela IT-organisationen.
Dina ansvarsområden
Ansvara för IT-leveransen inom HR och kommunikation – teknik, system, processer, support och utbildning.
Driva konsolideringsarbete av ett brett systemlandskap tillsammans med verksamheten.
Sätta och genomföra en strategisk roadmap för området i samarbete med HR-ledning.
Hantera leverantörsstyrning: avtal, SLA-uppföljning, operativa uppföljningsmöten och fakturahantering.
Ansvara för incidenthantering enligt ITIL-processen.
Delta i och driva strategiska, tvärfunktionella initiativ – bl.a. nytt intranät, LMS och automatiserad on-/offboarding.
Identifiera förbättringsbehov och föreslå lösningar i linje med Keolis IT-strategi.
Säkerställa att större förändringar i arkitektur och lösningar beslutas i rätt forum.
Vi söker dig som
Har 5–10 års arbetslivserfarenhet, varav en del i liknande förvaltnings- eller produktägarroll.
Har erfarenhet som förvaltningsledare – du trivs med både strategiskt arbete och operativ vardag.
Har god förståelse för systemintegration, dataflöden och API:er.
Förstår autentiseringslösningar och SSO.
Kan navigera systemarkitektur och datamodeller på ett övergripande plan.
Kommunicerar obehindrat på svenska – det är bolagets arbetsspråk.
Det är meriterande om du har erfarenhet från HR- eller kommunikationssystem som Visma, CatalystOne eller Flex – men vi välkomnar också kandidater med bakgrund från andra systemdomäner. En bakgrund som HRBP med riktning mot IT och systemförvaltning är ett intressant spår.
Vem är du?
Du är självgående, nyfiken och trivs med eget ansvar i en bred roll med många kontaktytor. Du tar initiativ och väntar inte på att bli tillfrågad. Du har lika lätt för att styra leverantörer och driva strategidiskussioner som att gräva ned dig i detaljer när det behövs – och du trivs i en miljö som är i förändring.
Varför Keolis?
Keolis ansvarar för kollektivtrafik som varje dag förflyttar hundratusentals människor i Sverige. Vi driver trafik i Dalarna, Skåne, Uppsala, Göteborg och Stockholm – och bakom varje resa finns ett komplext maskineri av system, processer och människor som måste samverka.
Hos oss får du möjlighet att forma hur en stor, samhällsviktig organisation hanterar sin digitala HR-miljö. Vi befinner oss i ett spännande läge där vi konsoliderar, moderniserar och sätter nya strategiska riktningar. Det finns mycket att påverka och goda möjligheter att ta ansvar och sätta sin prägel.
Placering
Rollen är placerad på Keolis huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Vi arbetar hybrid och ser att du har möjlighet att vara på plats flera dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-09Så ansöker du
Du ansöker genom att skicka in ditt CV. Personligt brev behövs inte, vi tror att det är bättre att lära känna varandra genom att prata med varandra. I urvalsprocessen använder vi arbetspsykologiska tester. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Observera att tjänsten omfattas av en bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av rekryteringsprocessen efter ditt godkännande.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig Talent Consultant på Ants som hanterar denna rekrytering.
Facklig representant för Unionen: Nader Akbari, Unionen, 070-508 05 88, nader.akbari@keolis.se
Facklig representant för Akademikerföreningen: Åsa Segersäll, asa.segersall@keolis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9955294