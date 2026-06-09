Housekeeping Supervisor 50% - Summertime
NoFo Hotel AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-06-09
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NOFO Hotel & Wine Bar
NOFO Hotel & Wine bar är ett familjeägt hotell som ligger i den mest pulserande delen av Södermalm. Vi brinner för design och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan våra underbara medarbetare. Vår ambition är att skapa en avslappnad men ändå professionell miljö, där gäst är alltid respekterad och omhändertagen.
NOFO Hotel är en del av WordHotels Crafted – en sammanslutning av noggrant utvalda hotell där förstklassig service, stil och komfort står i fokus. Förutom NOFO ingår andra Stockholmshotell i WordHotels Crafted, så som The Winery, Kung Carl, Hotel Franz och Hotel Ruth.
Genom att kombinera två stora passioner, design och resor, skapades NOFO Hotel. Med fokus på olika rumskoncept inspirerade av resor runt om i världen är det mer än ett genomsnittligt elegant boutiquehotell. Med dekor, konst, möbler, musik och service, strävar vi efter att ge våra gäster en helhetsupplevelse. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en god nattsömn och avkopplande miljö för återhämtning samtidigt som den mest levande delen av Stockholm gömmer sig runt hörnet, vilket för oss är det bästa av två världar.
Vad är din roll?
Som Housekeeping Supervisor är du en stöttande hand till vår Housekeeping Manager för housekeepingavdelningen och är med och bidrar till att högsta kvalitet uppfylls i hotellets alla delar, samt publika utrymmen.
I arbetsuppgifterna ingår
Inspektera rum efter avresestäd enligt hotellets standard
Säkerställa städkvalitet
Felrapportering till fastighet vid behov
Göra städlistor och starta upp dagen för housekeeping avdelningen vid behov
Utbildning och utveckling av nya medarbetare samt gamla medarbetare
Vara delaktig i lagerhållning & inventering efter behov
Lokalstäd och rumsstäd kan förekomma vid behov
Delaktig i uppgifter som tvättbeställningar, Huvudkontakt med hotellets tvätt leverantör, tvätt beställningar
I rollen som Housekeeping Supervisor hos oss är det en varierande roll i hög fart där förutsättningarna för hur och när arbetet ska utföras förändras med tiden och du behöver därför vara flexibel, engagerad och lösningsorienterad.
Vem är du?
NOFO Hotel letar efter dig som har ett öga för detaljer, är en lyhörd ledare med ett stort engagemang för housekeeping och som gärna fyller vårt fina hotell med sprudlande energi samtidigt som du alltid sätter gästens upplevelse och medarbetarnas välmående i fokus.
Du arbetar strukturerat och effektivt, även när tempot varierar. Du förstår att arbetsdagarna varierar och du är flexibel i ditt arbetssätt och inte rädd för att hoppa in själv när det kan behövas. Du behöver kunna ta ägandeskap för dina arbetsuppgifter, samt följa upp på medarbetarnas arbetsuppgifter, vara lösningsorienterad och kommunikativ. Genom att lägga tid på detaljerna ser du till att våra gästers önskemål uppfylls och att NOFO alltid håller den högsta önskvärda kvalitén.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Minst 2 års erfarenhet av Housekeeping och ledarskap är meriterande.
Vilka är vi?
Att arbeta på NOFO är inspirerande och utvecklande och vi växer ständigt tillsammans. Våra värderingar Bjussiga, Modiga, Genuina och Nyfikna är ledord för att lyckas hos oss, men också en viktig del av vår företagskultur. Vi som arbetar på NOFO Hotel & Wine Bar drivs av att skapa en unik serviceupplevelse för våra gäster och vårt interna samarbete är en viktig framgångsfaktor. Nu har du möjlighet att bli en del av vårt team.
Tjänsten
Tjänsten är 50%, säsongsanställning över sommarmånaderna fram till hösten utefter överenskommelse med chans till förlängning. Tjänsten innebär arbete under dag-och kvällstid samt helger. Start omgående. Du rapporterar till vår Housekeeping Manager.
Vi tar endast emot ansökningar via vår portal.https://career.nofohotel.se/
Lycka till med din ansökan!
Hälsningar,
Tetyana, Housekeeping Manager
Team NOFO Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878486-2043976". Arbetsgivare NoFo Hotel AB
(org.nr 556266-4630), https://career.nofohotel.se
Tjärhovsgatan 11 (visa karta
)
116 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Nofo Jobbnummer
9955308