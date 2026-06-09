Lärare till kommunövergripande undervisningsgrupp i Kävlinge kommun
Kävlinge Kommun / Grundskollärarjobb / Kävlinge Visa alla grundskollärarjobb i Kävlinge
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vill du göra skillnad för elever som behöver en mindre och mer anpassad lärmiljö för att lyckas?
Kävlinge kommun söker en legitimerad lärare med behörighet i svenska och ytterligare ämne till vår kommunövergripande undervisningsgrupp för elever med autism i årskurs 7–9.
Undervisningsgruppen är placerad i en egen skolbyggnad i direkt anslutning till Korsbackaskolan. Här går cirka 15 elever som har behov av en mindre och mer förutsägbar lärmiljö, samtidigt som de är en del av skolans gemenskap. Eleverna läser sina praktisk-estetiska ämnen på Korsbackaskolan och vi arbetar aktivt för att skapa goda övergångar mellan verksamheterna.
Om uppdraget
Som lärare hos oss undervisar du i svenska och ytterligare ämne utifrån din behörighet. Du arbetar i ett nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och välmående.
I verksamheten finns redan en behörig lärare i matematik och NO samt en behörig lärare i SO och engelska. Vi söker nu dig som kan komplettera arbetslaget med svenskämnet och ytterligare kompetensområde.
Undervisningen präglas av:
hög grad av relationsskapande arbete
tydlighet, struktur och förutsägbarhet
anpassningar som stärker elevernas självständighet
höga förväntningar kombinerat med stort stöd
nära samarbete mellan skolans professioner
Vi söker dig som
är legitimerad lärare med behörighet i svenska
har behörighet i ytterligare ämne, exempelvis matematik, engelska, SO, NO eller annat ämne för årskurs 7–9
har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med elever med autism
ser tillgänglig undervisning som en självklar del av ditt uppdrag
är trygg i att anpassa undervisning utifrån elevers olika behov
trivs i nära samarbete med kollegor och elevhälsa
Hos oss får du
arbeta i en liten verksamhet där du lär känna varje elev väl
vara en del av ett engagerat arbetslag med hög kompetens
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
arbeta i en miljö där relationer, struktur och tillgängligt lärande står i centrum
vara med och skapa förutsättningar för att elever ska lyckas både kunskapsmässigt och socialt
Vi söker dig som tror att alla elever kan utvecklas och som vill vara med och skapa en skola där olikheter ses som en tillgång och där undervisningen anpassas utan att sänka förväntningarna.
Om anställningen
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
I Kävlinge kommun finns det 11 grundskolor. Korsbackaskolan är en 7-9-skola centralt belägen på promenadavstånd från tågstationen i Kävlinge. På skolan finns en idrottsakademi i samarbete med Malmö FF.
Genom samarbete, gemensamt ansvar, god kommunikation och tydlighet når våra elever goda resultat och utvecklar förmågor som de har glädje av både idag och i framtiden. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en kultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Korsbackaskolan Kontakt
Emelie Sonesson Björåsen emelie.bjorasen@kavlinge.se 0708740354 Jobbnummer
9955305