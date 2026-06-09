Postdoktor inom avancerad akustofluidisk 3D-cellodling
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en del av ett forskningsprojekt med målet att utveckla avancerade 3D-cellodlingssystem och metoder för tillämpningar inom cancerforskning.
Postdoktorn kommer huvudsakligen att arbeta med en nyligen utvecklad 3D-cellodlingsmetod baserad på akustofluidik för att generera och studera komplexa tumörmodeller in vitro samt tumörens mikromiljö.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
utveckla och tillämpa experimentella protokoll för att optimera kvaliteten och den biologiska relevansen hos tumörmodeller in vitro från olika cellinjer samt primära patientmaterial,
jämföra den akustofluidiska metoden avseende genomströmning, reproducerbarhet och kvalitet med alternativa och etablerade metoder för 3D-cellodling,
utveckla analysmetoder baserade på 3D-mikroskopi för kontinuerlig övervakning av mognande 3D-cellkulturer på cell- och subcellulär nivå,
bidra till utveckling av automatiserade och skalbara analysflöden för experimentell data,
samarbeta med forskare inom biofysik, mikrofluidik och cellbiologi,
dokumentera och kommunicera forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och presentationer,
bidra till forskningsansökningar.
Postdoktorn förväntas arbeta självständigt och aktivt bidra till forskargruppens gemensamma arbete och tvärvetenskapliga samarbeten.
Vi erbjuder tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur vid Scilifelab, SolnaKvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Erfarenhet av arbete i forskningsinriktade laboratorier med avancerade biomolekylära och cellulära analyser.
Dokumenterad erfarenhet av 3D-cellodling och mikroskopi.
Mycket god förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt på engelska då vi arbetar i en internationell miljö.
Meriterande
Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
Erfarenhet av akustofluidisk teknologi.
Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.
Handledningsförmåga
Pedagogisk förmåga
Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
Samarbetsförmåga
Självständighet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 8, plan 5 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Björn Önfelt onfelt@kth.se Jobbnummer
9955313