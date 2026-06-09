Lärare F-3, Resurskolan i Värmdö
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2026-06-09
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vill du arbeta i en nystartad skola där du kan göra skillnad? På Resursskolan arbetar du med små elevgrupper och en hög personaltäthet som skapar trygghet, studiero och nära relationer. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor bygger du en tillgänglig och inkluderande lärmiljö från grunden, med elevens utveckling i fokus. Sök tjänsten redan idag eller tipsa någon som kan passa!
Vår verksamhet
Resursskolan är en ny verksamhet som startade i november 2025. Resursskolan fokuserar på tillgänglighet och inkluderande lärmiljöer i ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoperspektiv.
Resursskolan ligger i Hemmesta öster om Gustavsberg, ca. 30 minuter med direktbuss från Slussen. Skolan är en grundskola och kommer från och med HT -26 att bestå av 4 klasser. På skolan finns även fritidshem.
Skolan har stort fokus på ett väl utvecklat arbete med extra anpassningar, visuellt stöd och digitala hjälpmedel i undervisningen. Skolan har legitimerad kompetens i samtliga praktisk-estetiska ämnen samt en väl fungerande elevhälsa där samtliga kompetenser ingår. Kompetensen inom PBS (Positivt Beteendestöd) och TBA (Tillämpad beteendeanalys) är hög.
Ditt uppdrag
Uppdraget som lärare handlar om att leda alla delar av din undervisning och följa upp varje elevs utveckling och lärande. Varje grupp (klass) består av 9-10 elever, undervisande lärare samt 2-3 resurser (elevassistenter). Som undervisande lärare ansvarar du för merparten av den dagliga undervisningen. Du har också ansvar för att leda resurspersonalen i klassen.
I denna lärartjänst ingår mentorsansvar för en av klasserna i resursskolan. Mentorn och klassens resurser bildar ett klassteam som har gemensam tid avsatt för veckovis planering och uppföljning.
Som lärare ingår du i ett lärararbetslag. Hela personalgruppen arbetar med skolans övergripande frågor, prioriterade mål och utvecklingsprocesser under arbetsplatsträffar och studiedagar
Din erfarenhet
Vi söker digsom har grundlärarexamen F-3, med bred behörighet i teoretiska ämnen. Har du speciallärarbehörighet ses detta som meriterande.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån PBS (Positivt beteendestöd), lågaffektivt bemötande och av TBA (Tillämpad beteendeanalys).
Dina personliga egenskaper
Som person är du tydlig i ditt ledarskap, duktig på att inkludera andra samt har förmåga att arbeta strukturerat. Du är engagerad och lösningsfokuserad, arbetar för en god arbetsmiljö för både dina elever och kollegor. Du har lätt för att samarbeta med andra och är en kreativ lagspelare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Tjänsten kan tillsättas under förutsättning att ingen med företrädesrätt på grund av övertalighet gör anspråk på tjänsten.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Motionsvägenn 15 (visa karta
)
139 32 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Sjöängsskolan Kontakt
Lillemor Esping-Brodén lillemor.esping-broden@varmdo.se 0736-827877 Jobbnummer
9955311