Vi söker sjuksköterskor till avdelning 14 - vill du bli en del vårt team?
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-06-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team där engagemang, utveckling och omtanke går hand i hand? Hos oss får du som sjuksköterska ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården erbjuder både öppen- och slutenvård inom obstetrik, gynekologi och internmedicin. Vi strävar efter ett nära samarbete inom kliniken och många av våra medarbetare roterar mellan avdelningar och mottagningar för att främja kompetensutveckling och helhetsperspektiv.
På avdelning 14 gynekologi/medicin vårdar vi kvinnor som har genomgått gynekologiska operationer, lider av blödningar, graviditetsillamående eller cancersjukdom. Vi tar även hand om patienter med internmedicinska diagnoser, både kvinnor och män. Avdelningen består av två enheter, gynekologi/medicin och BB och flera medarbetare arbetar på båda. Vi samarbetar tätt med gynekologisk onkologimottagning och medicinkliniken. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter en trygg, säker och personcentrerad vård.
Vi söker nu tre sjuksköterskor för vikariat som sträcker sig till och med den 31 december 2027.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på gynekologisk/medicinsk avdelning leder du det dagliga arbetet och ansvarar för patientens omvårdnadsbehov. Du arbetar med läkemedelshantering, provtagning, rondarbete och dokumentation. I mötet med patienten har du en viktig roll och du är en central del av det multiprofessionella teamet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till nya situationer, samtidigt som du behåller fokus och struktur i arbetet. Du trivs i samarbete med andra och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat. Din förmåga att se helheten i patientens vård gör att du kan fatta välgrundade beslut och prioritera rätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för förbättringsarbete och vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Tidigare erfarenhet inom gynekologi, internmedicin, kirurgi eller onkologi är meriterande.
Vi hoppas att just du vill vara med och göra skillnad hos oss! Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Kvinnosjukvård, avdelning 14 Kontakt
Vårdförbundet, nås via växeln. 010-8315000 Jobbnummer
9955312