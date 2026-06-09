Sjuksköterska till uppdrag inom bemanning i sommar!

Te Crea Care AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-06-09


Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Te Crea Care AB i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige

Vill du ha större frihet i ditt arbete, utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du har en förmånlig lön? Då är du varmt välkommen till oss på Te Crea Care!
Te Crea Care etablerades 2013 och bemannar sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt socionomer. Vi har avtal med samtliga regioner, många kommuner och privata vårdgivare. Det innebär att vi kan erbjuda dig många olika typer av uppdrag i hela landet. Te Crea Care har löpande arbetat intensivt med anbudsarbete för att du som konsult ska ha många uppdrag att välja mellan till riktigt bra villkor. Vi arbetar tight med våra konsulter där vi är ett team.
Krav eller önskemål:
• Legitimerad sjuksköterska samt två års erfarenhet.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är flexibel och kan anpassa dig i olika arbetsförhållanden. Du är trygg i dig själv och har förmågan att prioritera, delegera och arbetsleda. Vi söker dig som värdesätter eget ansvar, delaktighet och som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke.
Vi finns med dig hela vägen från uppdragsstart, löpande under uppdraget och när det är dags att se på fortsättning.

Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön

En dedikerad konsultchef

Komplett försäkring

Flexibel pension

Friskvårdsbidrag

Utbildningar

Tipsbonus

Konsultträffar

Du är fullt försäkrad under uppdragets gång med sjukförsäkring och seriösa villkor.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om andra uppdrag inom hemsjukvård (hsv) Särskilt boende (säbo) eller om oss, kontakta Hussein på Martin@tecreacare.com eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: martin@tecreacare.com

Arbetsgivare
Te Crea Care AB (org.nr 556936-8607), http://www.tecreacare.com

Jobbnummer
9955300

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