Undersköterska till Linné Hemvård i Värnamo

Linné Omsorg AB / Undersköterskejobb / Värnamo
2026-06-09


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Vill du ha ett arbete där du gör skillnad på riktigt – varje dag?
Nu söker vi en utbildad undersköterska till vårt team i Värnamo. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor, skapa trygghet i vardagen och vara en del av en arbetsplats där omtanke, gemenskap och kvalitet står i fokus.
🏠 Om Linné Hemvård
På Linné Hemvård arbetar vi nära människor – i deras hem och i deras vardag. Vårt fokus är alltid detsamma: att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för varje individ.
Vi finns i Växjö, Ljungby, Värnamo och Gislaved och är en etablerad aktör inom hemtjänst och hemsjukvård i regionen.
Vår verksamhet bygger på tre viktiga värden:

💬 Enkel kommunikation

🤝 Samhörighet

🌿 På individens villkor

Hos oss är det ofta de små sakerna som gör den stora skillnaden – att ta sig tid för ett samtal, skapa en stund av gemenskap eller bara finnas där när det behövs.

✨ Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du med att hjälpa våra omsorgstagare i deras hem och bidra till en trygg och meningsfull vardag.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:

🛏️ Personlig omvårdnad

🏡 Serviceinsatser såsom städning, tvätt och inköp

👣 Ledsagning och social samvaro

💊 Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

📋 Dokumentation enligt gällande rutiner

Placering: Värnamo

Omfattning: 100 %

Arbetstider: Dag, kväll och helg enligt schema

Start: Enligt överenskommelse

💡 Vi söker dig som
✔️ Är utbildad undersköterska

✔️ Har god svenska i tal och skrift

✔️ Har B-körkort och kan cykla

✔️ Är ansvarstagande, flexibel och har ett gott bemötande

✔️ Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Meriterande:

Erfarenhet av hemtjänst eller hemsjukvård

Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser

🔐 Viktig information – registerkontroll
Arbetet innebär insatser i människors hem. Registerkontroll enligt lag (2026:43) kommer därför att genomföras innan anställning kan påbörjas.
Slutkandidat behöver uppvisa utdrag från belastnings- och misstankeregister. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. Om utdrag inte kan uppvisas kan rekryteringen inte slutföras.
📌 Övrigt

Provanställning om 6 månader tillämpas

Kollektivavtal tillämpas

🌟 Det här erbjuder vi dig
💰 Lön enligt kollektivavtal

🏋️ Friskvårdsbidrag

🎓 Möjlighet till utveckling och vidareutbildning

🤝 En arbetsplats med stark gemenskap

💛 Ett arbete där du gör skillnad varje dag

✍️ Vill du bli en del av oss?
Ansök redan idag via vår karriärsida – intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Workforce, och du blir anställd av Linné Hemvård.
Vi ser fram emot att höra från dig 💛
Linné Hemvård – Hemtjänst med hjärtat

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7878794-2043971".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Linné Omsorg AB (org.nr 556885-3914), https://jobb.yfworkforce.com
Gränsgatan 63E (visa karta)
331 52  VÄRNAMO

Arbetsplats
Workforce

Jobbnummer
9955298

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