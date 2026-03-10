Sälj- och Affärsstöd
2026-03-10
Vill du ha en roll där affärsförståelse och administration är centralt, samt där du får bidra till att skapa ordning, lönsamhet och nöjda kunder? Vi söker dig som trivs i gränslandet mellan sälj, system och administration, och som vill vara en nyckelperson i att säkerställa att kundavtal fungerar i praktiken.
Om rollenSom Sales- och Affärsstöd är du en central del av vår partners kundteam och fungerar som bryggan mellan säljorganisationen, systemet och kundsupporten. Du säkerställer att kundavtal och prismodeller är korrekt uppsatta i affärssystemet och att kunderna får rätt förutsättningar för sina beställningar.
Rollen kräver både noggrannhet och affärsförståelse då du översätter sålda avtal till konkreta strukturer i systemet som fungerar i verkligheten. Du arbetar nära säljarna dagligen och bidrar till att affären blir korrekt, effektiv och hållbar.
Exempel på arbetsuppgifter
Upprätta, uppdatera och avsluta kundstruktur, avtal och prisbilagor i affärssystemet
Bygga och underhålla prismodeller och säkerställa korrekta prisflöden
Kvalitetssäkra affärsunderlag tillsammans med säljare inför nya eller uppdaterade kundavtal
Ge administrativt och systemmässigt stöd till säljarna och kundteamet
Ansvara för registervård och uppdatering av kunddata
Driva och bidra till förbättringsarbete inom system och processer
Vara rådgivande part i frågor som rör affärslogik, prisstruktur och kontraktsuppsättning
Vi söker dig som
Vi söker dig som trivs i en administrativ och koordinerande roll där kontakt med människor är centralt för att driva arbetet framåt. Du har en god vana från arbete i affärssystem och kan snabbt sätta dig in i nya flöden.
1-3 års erfarenhet av administrativt arbete inom sälj-, affärs- eller ekonomisupport
God systemvana, gärna från större affärssystem som exempelvis Microsoft Dynamics
Grundläggande förståelse för prissättning, avtal och affärsflöden
Förmåga att hantera flera uppgifter parallellt med hög noggrannhet
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kund- och prisstrukturer, KAM-support eller säljadministration, samt ett analytiskt öga för att förbättra och förenkla processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där följande egenskaper är viktiga:
Struktur och noggrannhet
Hög kommunikativ förmåga
Nyfikenhet (framför allt systemintresse)
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Teamet och kulturen
Du ingår i ett regionalt administrativt team som arbetar tätt ihop men med olika geografiska fokus. Du har daglig dialog med säljarna, både lokalt och på distans, och samarbetar även med kundservice för att säkerställa att kunderna får en smidig upplevelse.
Här blir du en viktig kugge i ett större flöde, från säljarnas första kundkontakt till färdiga avtal och fungerande affär i systemet. Du får stort eget ansvar, men också stöd från kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet.
Om anställningenDetta är ett initialt ett konsultuppdrag på minst 6 månader med start enligt överenskommelse och uppsägningstid. Du blir anställd av OIO och arbetar hos vår kund i Malmöregionen med ambitionen om en långsiktig fortsättning förutsatt att båda parter är nöjda med samarbetet.
Placering: Malmö
Arbetstider: 07:00-16:00
Start: Omgående, max 1 månads uppsägningstid
Lön: Fast lön
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
