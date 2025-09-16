Sales Representative

Hirely AB / Säljarjobb / Malmö
2025-09-16


Qopla söker nu efter en engagerad och resultatdriven säljare som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos Qopla får du möjligheten att arbeta i ett snabbt växande företag där vi sätter kundupplevelsen och innovation i fokus. Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och vill bidra till vår fortsatta framgång? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten som säljare på Qopla

Som säljare hos Qopla arbetar du med att hitta nya affärsmöjligheter, skapa långsiktiga kundrelationer och leverera kundvärde. Rollen innebär både nykundsbearbetning och arbete mot befintliga samarbetspartners. Du är en viktig del av vårt säljteam och samarbetar dagligen med kollegor inom marknad och kundservice.
Arbetsuppgifter - Försäljning, affärsutveckling och kundkontakt

Boka och genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt

Bygga relationer med nya samt befintliga kunder

Identifiera kundbehov och föreslå skräddarsydda lösningar

Delta i kampanjer och marknadsaktiviteter

Följa upp leads och arbeta mot uppsatta försäljningsmål

Kvalifikationer - Bakgrund och erfarenhet inom försäljning

Erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller inom tjänsteförsäljning

God kommunikationsförmåga på svenska och engelska

Affärsmässig och relationsskapande

Har ett stort eget driv och är lösningsorienterad

Meriterande med erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktyg

Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill växa

För att lyckas i rollen tror vi att du är positiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du vågar ta initiativ och gillar att arbeta mot tydliga mål. Hos oss värdesätter vi mångfald och välkomnar sökande oavsett kön, bakgrund eller ålder.
Det här erbjuder Qopla - Utvecklingsmöjligheter och förmåner

Konkurrenskraftig fast lön med provision

Möjlighet till hybridarbete

Stort fokus på kompetensutveckling och intern utbildning

En inkluderande och stöttande arbetsmiljö

Sociala aktiviteter och gemenskap

Vill du bli en del av Qoplas säljteam och ta nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Qopla

Jobbnummer
9512295

