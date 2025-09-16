Sales Representative
2025-09-16
Qopla söker nu efter en engagerad och resultatdriven säljare som vill utvecklas tillsammans med oss. Hos Qopla får du möjligheten att arbeta i ett snabbt växande företag där vi sätter kundupplevelsen och innovation i fokus. Är du redo att ta nästa steg i din säljkarriär och vill bidra till vår fortsatta framgång? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten som säljare på Qopla
Som säljare hos Qopla arbetar du med att hitta nya affärsmöjligheter, skapa långsiktiga kundrelationer och leverera kundvärde. Rollen innebär både nykundsbearbetning och arbete mot befintliga samarbetspartners. Du är en viktig del av vårt säljteam och samarbetar dagligen med kollegor inom marknad och kundservice.
Arbetsuppgifter - Försäljning, affärsutveckling och kundkontakt
Boka och genomföra kundmöten, både digitalt och fysiskt
Bygga relationer med nya samt befintliga kunder
Identifiera kundbehov och föreslå skräddarsydda lösningar
Delta i kampanjer och marknadsaktiviteter
Följa upp leads och arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Kvalifikationer - Bakgrund och erfarenhet inom försäljning
Erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller inom tjänsteförsäljning
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Affärsmässig och relationsskapande
Har ett stort eget driv och är lösningsorienterad
Meriterande med erfarenhet av CRM-system och digitala säljverktyg
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill växa
För att lyckas i rollen tror vi att du är positiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du vågar ta initiativ och gillar att arbeta mot tydliga mål. Hos oss värdesätter vi mångfald och välkomnar sökande oavsett kön, bakgrund eller ålder.
Det här erbjuder Qopla - Utvecklingsmöjligheter och förmåner
Konkurrenskraftig fast lön med provision
Möjlighet till hybridarbete
Stort fokus på kompetensutveckling och intern utbildning
En inkluderande och stöttande arbetsmiljö
Sociala aktiviteter och gemenskap
Vill du bli en del av Qoplas säljteam och ta nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Arbetsplats
Qopla Jobbnummer
9512295