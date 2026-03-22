Sales Manager / Senior Account Manager
2026-03-22
Innovative Sales söker nu en Sales Manager / Senior Account Manager som vill vara med och bygga upp och driva en satsning inom befintliga företagskunder för ett av Nordens största telekombolag. Du får en central roll i organisationen där du är med och utvecklar försäljningsprocesser, arbetssätt och följer upp resultat.
Om rollen
I den här rollen kombinerar du försäljningsarbete med ansvar för att leda och utveckla avdelningen. Du arbetar med befintliga företagskunder, främst företag med 40-100 anställda, och ansvarar för att skapa affärsvärde och långsiktiga relationer.
Du hjälper också till att bygga upp rutiner, processer och arbetssätt samt stödjer teamet i deras utveckling.
Som Sales Manager / Senior Account Manager hos oss kommer du att arbeta med:
• Ansvara för en egen kundbas och pipeline
• Driva affärer och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Vara med och bygga upp struktur, processer och arbetssätt
• Bidra i coachning och utveckling av teamet
• Vara en central del av organisationens tillväxtresa
Vi söker dig som:
• Har minst 1 års erfarenhet av företagsförsäljning inom telekomförsäljning
• Har minst 1 års erfarenhet i en liknande roll
• Kan visa dokumenterade resultat inom B2B-försäljning
• Är duktig på att driva och utveckla försäljning
• Är van vid att arbeta med befintliga kunder och längre säljcykler
• Tar ansvar, arbetar självständigt och vill utvecklas inom ledarskap
• Är resultatinriktad och motiveras av att nå och överträffa mål
Hos oss får du
• Konkurrenskraftig lönemodell
• Gym på kontoret
• Företagskonferenser och inspirerande workshops
• Centralt kontor i Stockholm
• Stora möjligheter till intern karriärutveckling
• Möjlighet att vara med och bygga upp en satsning från grunden
• Ett dynamiskt och ambitiöst team
Din nästa utmaning
Som Sales Manager / Senior Account Manager hos oss på Innovative Sales får du en roll där affär, ansvar och utveckling står i centrum. Du är med och bygger, påverkar och driver resultat - både för dig själv och för verksamheten i stort.
Frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson - Head of Recruitment: Emma.a@innovativesales.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
