Sales manager - AI-plattform för e-handel
2026-01-12
Textual.ai är ett etablerat AI-bolag som levererar affärskritisk teknologi till jättar som Ellos, Gina Tricot och John Lewis. Vi automatiserar textskapande och översättning för e-handel, och har en del nya tjänster på väg ut.
Vi söker dig som brinner för nysälj och vill vara med och bygga bolagets framtid från vårt kontor i hjärtat av Majorna.
Din roll: Du kommer att äga din egen säljprocess från start till mål. Din vardag handlar om att identifiera nya kunder, bygga relationer med beslutsfattare och stänga affärer. Du säljer en produkt som marknaden skriker efter, med referenser som öppnar dörrar.
Vem är du?
Du är en "hunter" som drivs av resultat och avslut.
Du har erfarenhet av B2B-försäljning (gärna inom SaaS, tech eller e-handel).
Du är orädd, självgående och vill vara del av ett framgångsrikt bolag.
Vi erbjuder: Förutom en spännande vardag i en bransch under stark tillväxt, erbjuder vi för rätt person mycket goda möjligheter till delaktighet i bolaget. Här får du chansen att påverka både din egen och Textual.ai:s framtid på riktigt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: career@textual.ai
https://textual.ai/
