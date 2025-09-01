Sales Consultant
Svea Solar är Sveriges största solenergibolag och vår vision är att Rid the planet of fossil fuel!
Vår säljorganisation består av 80 Power Shifters vilket du som Sales Consultant blir en del av. Det är en säljroll där du ansvarar för hela försäljningsprocessen och hela produktutbudet gentemot nya privatkunder.
Rollen passar utmärkt för dig med tidigare säljerfarenhet som vill utvecklas inom mer avancerad försäljning.
Du erbjuds
En mållön på 40-50k, och våra top performers tjänar 70k+ utan något tak på provisionen.
Goda utvecklingsmöjligheter, till exempelvis rollen som Senior Sales Consultant, ledarskapsroller och specialistroller inom exempelvis B2B-försäljning
Att sälja produkter som du helhjärtat kan stå bakom, som är bra för våra kunder och planeten
En produktportfölj som är den mest innovativa i branschen
Sedan ingår exempelvis tjänstepension, semesterdagar och semesterersättning även på den provisionsbaserade delen, friskvårdsbidrag och rabatt på SATS - och även tre olika flingsorter i köket Psst, våra bästa säljare vinner dessutom en resa till Medelhavet!
Om teamet
Som Sales Consultant är du del av vår innesäljorganisation. I dagsläget är vi tre Sales Consultant-team där varje team består av en Team Manager, en Senior Sales Consultant och ett gäng Sales Consultants.
En av dina framtida kollegor, Adam Ahlén, som utvecklats till Team Manager, berättar såhär om teamet:
"Vi kallar oss "Team Friendship" - vilket kanske avslöjar något om oss. Vi är en grupp likasinnade människor, men alla med olika bakgrunder och kunskaper. Vi gillar att hjälpa varandra att lyckas!"
Om rollen
Som Sales Consultant
Har du friheten att självständigt bearbeta och driva varma förfrågningar från privatpersoner framåt, med stöd från teamet när det behövs
Erbjuder du dina kunder lösningar inom produktion, lagring och energioptimering av ren energi
Vid tider med mindre varma leads hittar du kreativa vägar för att få in fler leads, via exempelvis referenskunder eller listor på kunder som vi haft dialog med tidigare
Du har det fulla ansvaret för hela kundresan - från första kontakt till signerat avtal, där du själv styr processen utifrån dina säljstrategier och metoder
Kontakten med kund sker vanligtvis över telefon, mail och till viss del videosamtal
Rollen gör att du kommer bli expert i hela försäljningsprocessen - från behovsanalys och hantering av invändningar till att kunna utbilda dina kunder om den bästa lösningen för just dem.
Är vi en match?
Vi söker dig som...
Arbetat med försäljning minst 1-2 år med goda resultat
Visar starkt självledarskap med förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt
Visar starkt resultatdriv och vinnarskalle. Du vill tjäna bra och kanske slå ett och annat rekord på vägen!
Har förmåga att planera din tid och jobba strukturerat och smart
Är duktig på att kommunicera och interagera socialt
Listan kan kännas lång, men ingen är bäst i alla kategorier. Sök om du känner igen dig någorlunda
Övrig information
Startdatum för rollen: Enligt överenskommelse
Placering: Med utsikt över vattnet vid Alviks Strand
Arbetstider: Mån-fre 8-17, alla säljare arbetar heltid från kontoret för att främja ett högt resultatfokus och #DoItTogehter
Vad erbjuder vi dig?
Life as a Powershifter Som Power Shifter blir du en del av något större - att fixa planeten och driva övergången till förnybar energi. Ditt arbete spelar roll för våra kunder, för samhället och för framtida generationer. Här äger du dina resultat och kan växa i takt med att både vi och branschen utvecklas. Olika perspektiv är avgörande för att driva innovation och energiomställningen, därför är mångfald och inkludering en självklar del av vår vardag. Hos oss kan du vara dig själv och bidra med dina bakgrunder, identiteter och erfarenheter. Vi gör detta tillsammans, läs gärna mer om våra värderingar här. Vilka vi är Svea Solar är Sveriges - och en av Europas ledande leverantörer av solenergi och smarta energilösningar. Vi hjälper människor att optimera sin energianvändning med solpaneler, värmepumpar, batterier, laddboxar, elavtal och vår egen mjukvara. Vi kallar det The Power Shift. Och vi som driver det framåt? Power Shifters.
Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Vår rekryteringsprocess Inget personligt brev behövs,
Ansök enkelt via LinkedIn - då behövs inget CV.
Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!
Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din! Vill du veta mer? Här hittar du en guide till vår rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
