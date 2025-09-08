Säkerhetstekniker till verksamhetsområde Gävle
Kriminalvården, VO Gävle / Supportteknikerjobb / Gävle Visa alla supportteknikerjobb i Gävle
2025-09-08
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, VO Gävle i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Vi söker nu en säkerhetstekniker till verksamhetsområde Gävle.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I anstaltens organisation finns idag en servicetekniker och vi kommer att utöka med en säkerhetstekniker, vars arbete omfattar drift, underhåll/service, felsökning och reparation av verksamhetens tekniska anläggningar. Systemen består bland annat av lås- och passagesystem, telefoni, kamerasystem, överordnat system för larmkommunikation samt brandlarm. Tjänsten innebär nära samverkan med annan personal inom myndigheten men också med drifttekniker och entreprenörer från externa företag.Kvalifikationer
För tjänsten som säkerhetstekniker söker vi en ansvarsfull, säkerhetsmedveten och positiv person med god förmåga att lösa problem. Du arbetar bra med andra människor och har förmåga att vara självgående i ditt jobb. Din goda samarbetsförmåga och ditt serviceinriktade bemötande gör att du lätt anpassar dig till olika situationer som uppstår. Periodvis är arbetet intensivt, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med
arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet inom el, tele och nätverk.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med:
• Teknisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet och/eller utbildning av kommunikationssystem och brandlarm.
• Erfarenhet och/eller utbildning inom andra säkerhetssystem såsom lås-, CCTV- och
överordnat larmsystem.
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, VO Gävle Kontakt
Rekryteringsspecialist
Fredrik Dalsmyr fredrik.dalsmyr@kriminalvarden.se Jobbnummer
9496138