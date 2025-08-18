Säkerhetsspecialist informationssäkerhet
Jobbar du med informationssäkerhetsfrågor idag och är intresserad av att utvecklas på en spännande tjänst och i en myndighet som ligger på framkant? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Om tjänsten Tillväxtverket söker nu en informationssäkerhetsspecialist som vill bidra i det systematiska informationssäkerhetsarbetet för att kontinuerligt utveckla och anpassa myndigheten till vår föränderliga omvärld. Det gör vi tillsammans genom att förvalta och utveckla processer och rutiner inom informationssäkerhetsområdet, samt genom att aktivt bidra till en god säkerhetskultur.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att
• stödja verksamheten vid riskanalyser, informationsklassningar och kontinuitetsplanering
• vara rådgivande och ge stöd i informationssäkerhetsfrågor
• identifiera behov, planera, genomföra och följa upp målgruppsanpassade utbildningar och andra kunskapshöjande insatser i informationssäkerhet
• stödja informationssäkerhetsansvarig (CISO) i insatser för att kontrollera regelefterlevnad av externa och interna regelverk på området.
Vi ser att du har goda kunskaper om rättsliga krav på området och praktisk erfarenhet av att arbeta enligt standard ISO 27001 och ISO 27002. Du är väl förankrad i den svenska statsförvaltningen och tycker det är en självklarhet att följa den statliga värdegrundens principer.
För att lyckas i arbetet behöver du ha lätt för att samarbeta och trivas med att vara den som samordnar och driver ett arbete framåt.
Tjänsten som säkerhetsspecialist är placerad på Rätts- och kontrollavdelningens enhet Intern kontroll. På enheten arbetar i dag 7 personer med frågor inom informationssäkerhet, dataskydd, säkerhetsskydd, riskhantering och regelefterlevnad. Ditt tjänsteställe är Malmö, Östersund eller Stockholm. Resor till andra kontor kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• Utbildning från universitet eller högskola inom område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• Goda kunskaper om lagar, föreskrifter, vägledningar och standarder inom informationssäkerhet
• God förmåga att formulera dig i tal och skrift
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av kvalificerat arbete på statlig myndighet
• Erfarenhet av att hålla kontinuitetsövningar
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar
Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Du som person är drivande och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy ser vi som en viktig del och är en förväntan vi har på alla medarbetare.
Anställningsform Anställningen är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 2025-09-12. Vi kan komma att påbörja intervjuer löpande. Dnr: Ä 2025-1536
Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef, Katarina Rydén, tfn 08-681 91 78. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med ansvarig chef. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
