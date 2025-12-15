Säkerhetssamordnare
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du bidra till att stärka säkerheten i en av Sveriges mest samhällsviktiga myndigheter? Vi söker nu säkerhetssamordnare med placering i Malmö.
Hos Migrationsverkets säkerhetsavdelning får du en central roll i att driva och samordna arbetet med verksamhets- och säkerhetsskydd nära den operativa verksamheten.
Migrationsverkets säkerhetsavdelning är en del av huvudkontoret och har det övergripande ansvaret för säkerhet och beredskap i myndigheten. Vid säkerhetsavdelningen arbetar specialister med informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, krisberedskap och civilt försvar, internutredning, medarbetarskydd och övriga säkerhetsfrågor inom hela spannet från verksamhetsskydd till säkerhetsskydd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du på avdelningens enhet för beredskap- och säkerhetsamordning. Du kommer i ditt uppdrag arbeta inom hela avdelningens ansvarsområde riktat mot en del av myndighetens operativa verksamhet. Tonvikten ligger på säkerhetsfrågor inom området verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. I din roll ska du verka för att förankra säkerhetsavdelningens ledning och inriktning i den operativa verksamheten. Detta görs på ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Du kommer göra behovsanalyser, åtgärdsplaner, risk och konsekvensbedömningar och samverka såväl internt som externt. Du kommer också utgöra ett stöd gentemot chefer och ledningsgrupper och vara en väg in till säkerhetsavdelningen.
I uppdraget ingår också att samordna säkerhetsavdelningens uppdrag. Det innebär att du behöver utgöra ett nav mellan olika kompetens- eller ansvarsområden för att kunna sammanställa information eller få kraft i ett uppdrag. I detta krävs ett självledarskap såväl som ett ledarskap mot andra intressenter.
Du kommer arbeta i nära samarbete med andra säkerhets- och beredskapssamordnare. Tillsammans arbetar ni för likriktning och för att avdelningens samordnande och stödjande uppdrag går i takt.
I tjänsten ingår regelbundna tjänsteresor och beredskapsarbete kan bli aktuellt.
Vem är du?
Du är en strukturerad och systematisk person med god kommunikativ förmåga. Du har en god förmåga att framställa ditt budskap i tal och skrift och kan med enkelhet bygga relationer inom såväl som utanför avdelningen. Du är anpassningsbar och jobbar prestigelöst samtidigt som du har en god förmåga att jobba självständigt.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på gott omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Vi söker dig som har
- Akademisk utbildning med inriktning mot säkerhet eller risk- och krishantering, alternativt annan utbildning i kombination med för befattningen relevant erfarenhet
- Erfarenhet av säkerhetsarbete på en strategisk och/eller taktisk nivå alternativt erfarenhet som sammantaget bedöms likvärdig
- Kunskap om säkerhetsskyddsområdet samt befintlig lagstiftning inom säkerhet
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med projekt eller uppdragsledning
- Erfarenhet av utredningsarbete och säkerhetsprövningsintervjuer
- Erfarenhet av att använda och tolka standarder/normer och regler vid rådgivning, kravställning eller granskning
- Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med inledande 6 månader provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid alt. förtroendearbetstid. Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt
Placering: Malmö. Arbetet innebär resor inom hela landet.
Individuell lönesättning tillämpas inom ett lönespann på 50 000 - 55 000kr i månaden.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta föreligger krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 6 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
