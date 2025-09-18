Säkerhetssamordnare
2025-09-18
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN? CSN höjer ambitionen inom säkerhetsområdet och söker en säkerhetssamordnare till enhet säkerhet på staben. Du kommer att rapportera till säkerhetschefen som leder och styr säkerhetsarbetet i myndigheten.
Vill du arbeta med säkerhetsfrågor i en framåtlutad säkerhetsorganisation under utveckling, där du i hög grad kan vara med och påverka arbetssätten? Då är det här en plats för dig.
Möjliga placeringsorter för tjänsten är Sundsvall eller Gävle. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Enheten är en centraliserad säkerhetsresurs och vi upprätthåller myndighetens strategiska behov av styrning, uppföljning och analys. Enheten stödjer även avdelningarna i deras säkerhetsarbete. Därför innebär arbetet både långsiktigt systematiskt arbete samt hanterande av säkerhetsanalyser, incidenter och stöd.
Enheten är under utveckling och vi grupperar ansvar utifrån CSN:s övergripande prioriteringar och enhetens behov. Det innebär att du kan komma att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom enhetens ansvar. Det som bland annat är prioriterat för den här rollen är utveckling av CSN:s arbetssätt för kontinuitetshantering. Exempel på arbetsuppgifter är säkerhetsanalyser, incidenthantering, klassning av information, risk och sårbarhetsanalys, kontinuitetshantering, utbildning med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning, yrkeshögskola eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• minst tre års aktuell erfarenhet av samordnande arbete inom informationssäkerhetsområdet samt kris- och kontinuitetshantering,
• erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalys.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom säkerhetsområdet i offentlig verksamhet,
• erfarenhet av leda och samordna arbete inom säkerhetsområdet,
• erfarenhet av att genomföra övnings- och utbildningsverksamhet inom säkerhetsområdet,
• erfarenhet av analyser i samband med upphandling och anskaffning,
• erfarenhet av att genomföra analyser och att sammanställa rapporter och beslutsunderlag och styrande dokument.
Vi söker dig som har en helhetssyn dvs någon som förstår sin roll men ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn och stabil i stressade situationer och arbetar uthålligt tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sista ansökningsdag är 12 oktober 2025.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2025:94 Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819), https://www.csn.se/ Arbetsplats
CSN Kontakt
Säkerhetschef
Christian Lundback christian.lundback@csn.se 026-13 74 99 Jobbnummer
9515596