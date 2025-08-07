Säkerhetssamordnare
2025-08-07
Är du intresserad av säkerhet och beredskap och trivs med att arbeta både självständigt och att samarbeta? Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som säkerhetssamordnare har du ett omväxlande arbete som stärker Skatteverkets säkerhetsförmåga och arbete med civilt försvar.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Mot bakgrund av det förändrade säkerhetsläget och regeringens inriktning för det civila försvaret och totalförsvaret har Skatteverket i uppdrag att stärka sin beredskap skyndsamt. Uppdraget ställer ökade krav på myndighetens förmåga att systematiskt och samordnat arbeta med säkerhet och beredskap.
Som säkerhetssamordnare arbetar du med att driva och samordna den administrativa avdelningens säkerhets- och beredskapsarbete med utgångspunkt från myndighetsgemensam planering och styrning. Dina arbetsuppgifter innebär att kravställa säkerhetsaspekter i avdelningens processer och i utveckling samt säkerställa att avdelningen arbetar utifrån gällande säkerhets- och säkerhetsskyddsstyrning. Du arbetar även med att initiera, ta fram och implementera beredskapsplaner, kontinuitetsplaner och annan planering för ledning och styrning av säkerhet och civilt försvar. I arbetet planerar och genomför du också övningar inom området.
Du kommer att vara ett stöd till avdelningens chefer och medarbetare och arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med säkerhetsenheten och övriga kollegor på stabsenheten. Du kommer också att ha många kontaktytor med andra avdelningar. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du är placerad på stabsenheten på administrativa avdelningen, vars uppdrag är att ge avdelningens ledning de bästa förutsättningarna för att leda och styra verksamheten. Vi arbetar i huvudsak med stöd inom verksamhetsplanering, uppföljning, ekonomi, intern kommunikation, ledningsstöd samt samordning av vår myndighetssamverkan. Enheten är virtuell vilket innebär att vi i huvudsak möts digitalt. Din placeringsort blir Sundbyberg. På enheten är vi ca 10 kollegor.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- vara bra på att samarbeta och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 poäng) inom samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik alternativt flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom säkerhet eller beredskap
- aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom säkerhets- eller beredskapsområdet inom offentlig verksamhet eller större organisation.
Det är önskvärt att du har relevant erfarenhet av kontinuitetsplanering, krisledning eller planering och genomföring av utbildning och övning inom säkerhet eller beredskap. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant ledarskapserfarenhet.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Observera att du måste vara mycket noggrann när du fyller i frågorna i slutet av din ansökan. Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för det första urvalet.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
