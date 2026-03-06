Säkerhetshandläggare
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-03-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Jönköping
, Vaggeryd
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vill du bidra till att bygga militär säkerhetsförmåga och samtidigt vara med vid etablerandet av en ny stab i Jönköping? Försvarsmaktens logistik (FMLOG)/Försörjningsenhet Syd stab (FörsE Syd) behöver civila säkerhetshandläggare till Stödsektionen. Du får en roll med ansvar för hela eller delar av enhetens säkerhetsskydd i uppbyggnaden av en ny organisation i en fas som präglas av utveckling, etablering och förändring i södra Sverige.
Detta är en befattning för dig som är strukturerad och ordningsam samt har ett stort intresse för säkerhet enligt säkerhetsskyddslagen.
Om enheten
FMLOG/FörsE Syd är en nyetablerad enhet inom Försvarsmakten med ansvar för logistik till militärbaser och förband inom Militärregion Väst och Syd. Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas med ansvar för att etablera en stab i Jönköping samt förrådsverksamhet vid flera orter i södra och västra Sverige. Verksamheten präglas av tillväxt, successivt ökade leveranser och behov av att utveckla fungerande strukturer, samverkan och arbetssätt över tid. Staben planeras bestå av både militär och civil personal med en bred samlad kompetens. Stabens uppdrag är att stödja och leda FörsE Syd i att omhänderta hela enhetens verksamhets- och ansvarsområde samt att bidra till sammanhållna arbetssätt och prioriteringar i en verksamhet under uppbyggnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du arbetar förebyggande och aktivt med enhetens säkerhetsskydd. I befattningen ingår uppgifter gällande säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplanering samt uppföljning och rapportering. En stor del av arbetet består av att skapa struktur och dokumentation, dessutom är rådgivning inom enhetens olika verksamheter en viktig del av arbetet. Förutom att samverka inom egna förbandet krävs det att du samverkar med andra förband inom Försvarsmakten, men även andra aktörer och myndigheter i säkerhetsskyddsfrågor.
I tjänsten ingår bland annat:
• Utredningar av inkomna säkerhetsrapporter
• Rapportering av skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet
• Lokala hotbilder
• Insatsplaner och åtgärder vid larm
• Säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner
• Internkontroll
• Säkerhetsprövning
• Upprättande av rutiner, rutinbeskrivningar och revidering av bestämmelser
• Genomföra utbildningar inom säkerhetsområdet.
KRAVKvalifikationer
• Genomfört gymnasieutbildning med godkända betyg.
• Utbildning inom säkerhetstjänst, alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig
• God dator- och dokumentationserfarenhet.
• B-körkort - manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din roll och ha förmåga att agera även när alla förutsättningar inte är fullt ut definierade och på plats. Du har ett strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och kan omsätta övergripande uppgifter till praktiskt genomförande. Du är ansvarstagande, har hög personlig integritet och bygger förtroende genom tydlighet, närvaro och konsekvent agerande enligt vår värdegrund. Vidare behöver du ha en god pedagogisk förmåga och social kompetens med en utvecklad kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Ett högt säkerhetsmedvetande och ett noggrant och strukturerat arbetssätt är avgörande för att kunna arbeta förebyggande med säkerhetsskydd och sekretess.
Samarbete och helhetsperspektiv är självklara delar i ditt sätt att arbeta - för dig är verksamhetens och lagets behov alltid överordnat det egna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Utbildning i militär säkerhetstjänst och- eller säkerhetsskydd
• Kunskap och erfarenhet av arbete på myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagen
• Erfarenhet av Försvarsmaktssektorn
• Erfarenhet att dokumentera ex rutiner, rapporter och uppföljningar
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplanering
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar
• Genomförd militär grundutbildning.Övrig information
Anställningen är en heltids tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte redan arbetar inom Försvarsmakten. I anställningen ingår internationell arbetsskyldighet samt en skyldighet att krigsplaceras. Det ingår även att genomföra militära utbildningar, övningar samt tjänsteresor.
Arbetsort: Jönköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta stabschef mj Richard Ottosson som nås via växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
Ola Andersson SEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-27. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9783026