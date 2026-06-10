Säkerhetschef, biträdande säkerhetsskyddschef och stabschef
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2026-06-10
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er).
Vill du arbeta med frågor som har stor betydelse för samhällets säkerhet och beredskap? Nu söker vi en säkerhetschef till Vetlanda kommun – en central roll där du arbetar med både strategiska och operativa frågor inom säkerhet, krisberedskap och civilt försvar.
Tjänsten omfattar tre uppdrag: säkerhetschef, biträdande säkerhetsskyddschef och stabschef, där säkerhetschefsrollen är den huvudsakliga delen av uppdraget.
Säkerhetschef
Som säkerhetschef har du ett övergripande ansvar för att skapa riktning och struktur i kommunens säkerhetsarbete. Du arbetar tillsammans med samordnare för det brottsförebyggande arbetet och fungerar som ett stöd till verksamheterna i säkerhetsfrågor. Rollen är i grunden strategisk, men du är även operativ vid behov.
Du arbetar i gränssnittet mellan kommunen och Höglandets räddningstjänstförbund och är ett bollplank till beredskapssamordnarna. I uppdraget ingår att vara med och styra inriktningen för utvecklingen av arbetet med krisberedskap och civilt försvar.
Du ansvarar för att identifiera risker, analysera sårbarheter och föreslå relevanta säkerhetsåtgärder. Arbetet sker i nära dialog med verksamheterna och externa aktörer, med målet att säkerställa att organisationens säkerhetsbehov tas om hand.
Stabschef
I uppdraget ingår att vara stabschef i kommunens krisledningsorganisation vid allvarliga och extraordinära händelser. Du leder arbetet i staben enligt stabsarbetsmetodik och gällande styrdokument.
Du ansvarar för att staben är förberedd, att kontaktlistor och rutiner är uppdaterade samt att nödvändig utbildning genomförs. Du bidrar också i det förebyggande arbetet och medverkar i utvärdering efter genomförda insatser.
Säkerhetschef är direkt underställd kommundirektören. Organisationen för säkerhetsarbetet är under omarbetning och kan komma att förändras.
Biträdande säkerhetsskyddschef
Som biträdande säkerhetsskyddschef ska du kunna träda in vid säkerhetsskyddschefens frånvaro. Säkerhetsskyddschefen arbetar utifrån bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen, vilket innebär att du har god kunskap om de skyldigheter och krav som gäller för kommunen inom området.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
bidra till utvecklingen av kommunens strategiska arbete inom säkerhet
genomföra omvärldsbevakning och bedöma vad som är relevant för kommunen
ha god kännedom om kommunens verksamheter ur ett säkerhetsperspektiv
samverka med interna funktioner samt externa aktörer såsom Höglandets Räddningstjänstförbund, Höglandsförbundet och andra relevanta organisationer
vägleda verksamheterna i frågor som rör internt skydd
bidra i arbetsmiljö- och personalsäkerhetsfrågor i nära dialog med HR
samordna och vid behov genomföra förebyggande arbete kopplat till risker och sårbarheter
sammanställa och förmedla relevant information från interna och externa aktörer
stödja verksamheterna i säkerhetsrelaterade frågor
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod att våga tänka nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom relevant område.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 Tillträde 1 november, eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls inte löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
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574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun Kontakt
Kommundirektör
Magnus Färjhage magnus.farjhage@vetlanda.se 0383-971 59 Jobbnummer
9956548