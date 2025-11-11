Säkerhetschaufför med känsla för service!
2025-11-11
Säkerhetschaufför med känsla för service!
Nu finns chansen till ett riktigt spännande jobb som säkerhetschaufför hos oss på Sekretesso AB. Vi är på jakt efter en servicestjärna som gillar ansvar, är lyhörd mot kund och som gärna axlar rollen som företagets ansikte utåt, helst med glimten i ögat.
Om oss:
Sekretesso erbjuder säkerhetsdestruktion till företag och organisationer i Södra Sverige. Vi ser till att företagshemligheter, personuppgifter och annan konfidentiell information i fysisk form hanteras och förstörs på ett tryggt och säkert sätt. Våra tjänster riktar sig till bolag som vill vara säkra på att kritisk information inte hamnar i fel händer, tjänsterna är ett smart komplement till GDPR.
Dina arbetsuppgifter:
Som säkerhetschaufför ansvarar du för att hämta samt leverera sekretesskärl till angivna destinationer runt om i hela Skåne samt delar av Hallands Län. Merparten av leveranserna sker direkt till kunders våningsplan där rutiner och arbetssätt är av stor vikt för att leveransen ska bli i toppklass vid varje tillfälle. Utöver de dagliga leveranserna kommer du vara en viktig del i alla våra tillfälliga uppdrag där vi hjälper kunderna med allt från mindre arkivrensningar till större projekt där vi hjälper våra kunder med helhetslösningar som exempelvis kan innebära att flytta ett helt arkiv.
Vidare kommer du även hålla kontakten med några av våra leverantörer och samarbetspartners för att vara länken i det dagliga arbetet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som verkligen brinner för att ge bästa möjliga service varje dag. Detta blir särskilt viktigt eftersom du kommer vara företagets ansikte utåt vilket gör att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och därmed ser dina leveranser som en möjlighet att leverera riktigt bra service vid varje möte med kunderna. Som person är du mycket social, ansvarstagande och framför allt lösningsorienterad. Arbetet är tidvis fysiskt krävande, vilket är något du trivs med.
Tidigare har du förmodligen arbetat med någon form av budbilsleverans, exempelvis inom kaffe/ vatten/ mat-leveranser, återvinning eller liknande.
Meriterande om du har god lokalkännedom samt vana vid att parkera vid diverse lastzoner runt om i de olika städerna som uppdraget syftar till. Likaså har du vana vid att köra lätt lastbil.
Du som söker är medveten om att arbetet kräver utdrag från Polismyndighetens belastningsregister.
Giltigt B-körkort är ett krav.
Beräknad start: januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@sekretesso.se
E-post: info@sekretesso.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför".
Detta är ett heltidsjobb.

Sekretesso AB (org.nr 559162-3599)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9599310