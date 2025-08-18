Säkerhetsadministratör
2025-08-18
Vill du arbeta i ett av Sveriges största teknik- och säkerhetskonsultföretag och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle? I rollen som säkerhetsadministratör på Combitech skyddar du både vår interna verksamhet och hjälper våra kunder att värna deras skyddsvärda tillgångar.
Din roll som Säkerhetsadministratör på Combitech
Nu förstärker vi vårt kompetenta och trevliga säkerhetsteam! I rollen som säkerhetsadministratör på Combitech bidrar du till att utveckla det systematiska säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet för vår svenska verksamhet och våra utländska dotterbolag. Våra kunder finns inom den offentliga, privata, civila och militära sektorn - på samtliga samhällsnivåer.
Vi arbetar med samhällsviktig verksamhet och med säkerhetsskydd. Din roll ingår i vårt centrala säkerhetsteam där du rapporterar direkt till säkerhetschefen.
Placeringsort för den här tjänsten är Växjö. Resor kan förekomma.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera och handlägga våra interna säkerhetsprocesser så som t.ex. säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsprövningar, underleverantörshantering etc. Du kommer också att arbeta i vår säkerhetsexpedition med uppgifter så som registrering, arkivering och inventering. I rollen ingår även att föra dialog, ge stöd och rådgivning såväl internt inom den egna verksamheten som utåt gentemot kunder, underleverantörer och andra samverkansparter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Du är självgående i det dagliga arbetet och van att planera och prioritera dina egna arbetsuppgifter. Vidare är du ordningsam, strukturerad och noggrann. Du har också en god förmåga att samverka internt och externt och är serviceinriktad i ditt bemötande. För rollen krävs att du har integritet, gott omdöme, ett högt säkerhetsmedvetande och kan göra korrekta avvägningar. För rollen behöver du har god datorvana och kunskaper i Officepaketet, samt hantera svenska flytande i tal och skrift. Även goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs för uppdraget. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Har du kunskaper inom säkerhetsarbete generellt så är det meriterande för uppdraget, likaså erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd och säkerhetsskyddsavtal mer specifikt.
Meriterande är också tidigare expeditions- och/eller arkivarbete. Har du i tidigare uppdrag arbetat med att utveckla och förbättra processer och rutiner är det till fördel för rollen.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Tjänsten är en visstidsanställning med god möjlighet till förlängning.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/Rekryterande chef: emil.engstrom@combitech.com
