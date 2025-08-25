Sajtchef till Norran
2025-08-25
Älskar du att utveckla och publicera journalistik som berör, uppdaterar, guidar och förklarar? Gillar du dessutom att leda medarbetare mot gemensamma mål? Då är det här rollen för dig.
Som sajtchef är du alltid i händelsernas centrum och leder det dagliga arbetet med publiceringar för maximalt genomslag på Norran.se och våra sociala medier.
Du erbjuds att arbeta i en kreativ fartfylld miljö med hög nyhetspuls där oväntade händelser i samhället snabbt kan ändra dagens alla planer. Du får vara med och sprida kunskap, information och samhällsviktig journalistik som en mycket stor del av befolkningen på våra orter tar del av.
I rollen samarbetar du tätt med nyhetschefen och ni utvecklar tillsammans nyhetsarbetet på redaktionen.
Du ansvarar för ett team med skickliga reportrar som du arbetsleder, coachar och utvecklar genom feedback och måluppföljning.
Du arbetar utifrån våra strategier och analyserar utfallet för att sprida kunskaper till arbetsgruppen, men tar också egna initiativ för att utveckla vår journalistik och presentationen av den oavsett om det är text, bild, ljud eller video.
Redaktionen fokuserar stort på digitala publiceringar där vi alltid arbetar med läsarnas behov i centrum. Du erbjuds en stimulerande och kreativ journalistisk miljö med skickliga medarbetare på en av Sveriges starkaste lokaltidningar.
Som sajtchef ingår du i redaktionsledningen och kan också vara aktuell som ställföreträdande utgivare.
Skellefteå är en ort där mycket händer och tusentals jobb väntas skapas inom den gröna omställningen de kommande åren. Kultur- och nöjeslivet växer och ishockeyklubben Skellefteå AIK väcker stort intresse. Dessutom har Norran en stark ställning i Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Arjeplog.
Vi söker dig som har ett mycket stort engagemang och intresse för den lokala journalistiken. Du har en journalistutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet och några års erfarenhet av arbete på en nyhetsredaktion; gärna i arbetsledande position, även om det inte är ett måste.
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken, lösningsorienterad, driven och vass på att samarbeta. Du gillar att jobba i en händelsestyrd vardag där oplanerade arbetsuppgifter inträffar, allt för att fånga och presentera de viktigaste nyheterna på bästa sätt.
Du är kreativ och ser till att idéer blir verklighet. Är stilistiskt skicklig och vass på rubriksättning, bildpresentation, sociala medier och video. Du älskar att leda och utveckla medarbetare. Men trivs också med att ge feedback, följa upp mål och ställa krav.
B-körkort är nödvändigt då det förekommer bilkörning i tjänsten.
Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor vänligen kontakta rekryterande chef: Per Sandberg, 070-2604123, per.sandberg@ntm.se
.
För fackliga frågor vänligen kontakta Adam Savonen (SJF), 073-1509333, adam.savonen@norran.se
NTM Media är ett av Sveriges största bolag för lokal media. Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Vi levererar lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.
Vårt bolag består har två delar; vår redaktionella verksamhet och vår kommersiella säljorganisation. Den gemensamma grunden är vår lokalkännedom. Genom Sveriges starkaste lokala nyhetskanaler, med 18 prenumererade nyhetstitlar från Vimmerby i söder till Kiruna i norr, når vi varje dag över en miljon läsare.
NTM Media ägs av NTM, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har inga kortsiktiga avkastningskrav, vilket gör att vi kan agera långsiktigt med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. Läs mer om vår koncern på ntm.se.
Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet. Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande.
