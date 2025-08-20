Sågverksarbetare ständig kväll

Flexibel Personal Höglandet AB / Sågverksoperatörsjobb / Eksjö
2025-08-20


Flexibel Personal söker Kvällsarbetare till sågverk
Vi söker dig som är noggrann, punktlig, arbetsam och villig att lära dig nya arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är att köra paketläggare plasta och banda virkespaket.
Arbetstid: Ständigt kvällsskift mån-tor
Du behöver B körkort och bil
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare Trä/Metall".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
575 36  EKSJÖ

Jobbnummer
9468294

