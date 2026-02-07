Safi & David AB
2026-02-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om jobbet
• Sökes: Diskare ock städ till restauranger*
Vi söker engagerade och pålitliga diskare och städ för att arbeta hos våra samarbetande restauranger. Om du är en person som trivs i ett snabbt tempo och har en positiv inställning, så är detta jobbet för dig!
• Arbetsuppgifter:*
• Diskning av tallrikar, bestick och köksutrustning
• Hålla rent och snyggt i disk- och köksområdet
• Assistera kökspersonalen vid behov
• städ
• Krav:*
• Erfarenhet av diskarbete är meriterande,
• God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Flexibilitet
i arbetstider
• Vi erbjuder:*
• Timlön, från 100 timmar per månad
• Möjlighet att arbeta fler eller färre timmar beroende på ditt önskemål
• En trevlig arbetsmiljö och möjligheten att växa inom företaget
Är du intresserad? ring oss på telefonnummer
0733322232
Melan 08:00 till 16:00
SAFI
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: SAFI.DISK.STAD@HOTMAIL.SE Arbetsgivare Safi & David AB
