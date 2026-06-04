CE-chaufför till deltidsuppdrag i Södertälje
Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Företaget
Vår kund är en väletablerad aktör inom transport- och logistikbranschen med verksamhet över hela Sverige. Företaget erbjuder effektiva och hållbara transportlösningar och präglas av hög servicegrad, kvalitet och säkerhet i alla led. Nu söker vi en CE-chaufför till deras verksamhet i Södertälje.
Om rollen
Vi söker en ansvarsfull och självgående CE-chaufför för en tjänst om cirka 30 timmar per vecka hos vår kund i Södertälje. Rollen passar dig som trivs med att arbeta självständigt, har ett högt säkerhetstänk och uppskattar ett arbete där punktlighet, struktur och service är viktiga delar av vardagen.
Du kommer att ansvara för att transportera gods enligt planerade rutter och säkerställa att leveranser genomförs på ett säkert, effektivt och professionellt sätt. I arbetet ingår även lastning och lossning av gods, hantering av transportdokumentation samt daglig tillsyn av fordonet.
Tjänsten består av ett dagpass på fredagar kl. 06.00–17.00 samt två nattpass om cirka 10 timmar vardera per vecka. Nattpassen är flexibla men planeras i nuläget att förläggas till måndag och tisdag för att säkerställa gällande dygnsvila.
I rollen som CE-chaufför kommer du bland annat att:
Transportera och leverera gods enligt planerade rutter
Lasta och lossa gods på ett säkert och effektivt sätt
Säkerställa att transporter genomförs enligt gällande trafik- och säkerhetsbestämmelser
Hantera transportdokumentation och eventuella digitala system
Utföra daglig tillsyn av fordon och rapportera eventuella avvikelser
Bidra till god service och professionellt bemötande gentemot kunder och samarbetspartners
Arbetstider: Fredag: kl. 06.00–17.00, två nattpass per vecka om cirka 10 timmar per pass Omfattning: Deltid, 30 timmar/vecka Tillträde: Enligt överenskommelse
Våra kompetenskrav
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
ADR-grund
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete som CE-chaufför
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
Detta är även meriterande
Erfarenhet av linjetrafik eller distributionskörning
Truckkort
God lokalkännedom i Stockholmsområdet
Erfarenhet av terminalarbete eller hantering av styckegods
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise 💪
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846262-2035066". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Västberga Allé (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946872