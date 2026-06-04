Friskvård och skönhet

Annas Strålar AB / Hälsojobb / Falköping
2026-06-04


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Söker dig som i första hand önskar arbeta med massage och friskvårsbehandlingar ex:
Svensk klassisk massage
Djupvävnadsmassage
Idrottsmassage
Thaimassage
Hot Stone-massage
Aromaterapi
Taktil massage
Lymfmassage

Är du intresserad eller har erfarenhet av:
Vaxning
Lash och brow lift
Hudvård
Ansiktsbehandlingar
Olika skönhetsbehandlingar är det ett plus.

Min förhoppning är att hitta dig som brinner för massage och friskvård, är nyfiken på eller har erfarenhet av andra behandlingar. Du kan själv bestämma dina arbetstider och önskar att du är flexibel att jobba när det finns mycket bokningar. Detta kräver att du kan planera din tid och ta ansvar över ditt schema och bokade kunder. Dagtid, kvällar eller helg bestämmer du själv, men en kombination är att föredra. Kanske har du ett annat jobb också och vill jobba extra?

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: alfaanna11@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Annas Strålar AB (org.nr 559060-5134)

Jobbnummer
9946869

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