Barnskötare till Lammet i Hisings Backa
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2026-06-04
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På förskolan Lammet är våra kristna värderingar en trygg grund att stå på. Alla är lika värdefulla och älskade precis som dem är. Vi har två avdelningar, Ekorren 1-5 år och Haren 1-5 år. Vi har plats för 28 barn och är 6 pedagoger som arbetar tillsammans.
Arbetsplatsen
Backa pastorat har fyra förskolor som ligger i Tuve, Hisings Backa, Säve och Hisings Kärra. Förskolorna har totalt sex avdelningar som samarbetar med varandra och har en gemensam rektor samt verksamhetsplan. Förskolorna utgår ifrån en kristen profil vilket betyder att vi går mot ett gemensamt mål mot att påvisa barnen kunskap och förståelse kring kyrkliga traditioner och högtider. Fokus ligger på att barnen ska få uppleva en trygg och positiv förskolemiljö som präglas av att alla människor är lika mycket värda. Barnen ses som kompetenta individer där olikheter är en tillgång. Värdegrunden är en viktig del i allt arbete på förskolan och målet är att alla ska behandlas med respekt och omtanke.
Förskolan Lammet är belägen i samma byggnad som Backa församlingshem och har en trevlig utegård och fina innemiljöer som utformats efter barnens intresse och behov. Du tar dig enkelt till arbetsplatsen med buss 18 & 19 på ca 10 minuter från Hjalmar BrantingsplatsenPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare och har erfarenhet av arbete i förskolan. Du har förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Som person är du engagerad, kreativ och närvarande i mötet med barnen. Du är nyfiken och medforskande i ditt arbetssätt och har ett genuint intresse för att lyssna till, inspirera och utmana barnens lärande och utveckling.
Du tar ansvar för ditt uppdrag, ser möjligheter i vardagen och bidrar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Samarbete är en självklar del av ditt arbete, samtidigt som du vågar tänka nytt och utveckla både dig själv och verksamheten tillsammans med dina kollegor. Barnens bästa är alltid utgångspunkten i ditt arbete.
I samverkan med arbetslaget planerar, genomför och följer du upp verksamheten utifrån förskolans styrdokument. Du har ett reflekterande arbetssätt, är öppen för nya idéer och trivs med att utveckla verksamheten. Vi ser gärna att du är strukturerad, initiativrik och väl förtrogen med Lpfö 18, reviderad 2025.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då är du varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.Övrig information
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. För tjänsten behöver du vara medlem i Svenska kyrkan.
Hos oss får du friskvårdbidrag och arbetskläder.Ersättning
Enligt överenskommelse.
Anställning
Heltid, tillsvidareanställning. Tillträde: 3 augusti. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan jämte CV och personligt brev till Sofia.hjert@svenskakyrkan.se
, ange ämne: Förskollärartjänst Lammet.
Sista dag att ansöka är 8 juli 2026
Intervju
Intervjuer sker löpande.
Vi bjuder in till en första intervju över teams 30 minuter, med ett frågeformulär som vi skickar ut innan.
Går man vidare efter teamsintervju så bjuder vi in till en vidare intervju på plats, ca 45 minuter med ett fördjupande frågeformulär med utgångspunkt ifrån teamsintervjun.Kontakt
Rektor och skolchef: Sofia Hjert, tel. 031-179831, sofia.hjert@svenskakyrkan.se
, Kyrkoherde: Andrea Schleeh, tel. 031-179811, Andrea.Schleeh@svenskakyrkan.se
Facklig representant
Sveriges lärare: Johanna Pålsson, tel. 031-7015529, johanna.palsson@lararforbundetavdelning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: sofia.hjert@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Backa pastorat
(org.nr 252004-9004), https://www.svenskakyrkan.se/backapastorat/forskola Arbetsplats
Backa Pastorat Jobbnummer
9946852