Vikariat - hjälpmedelskonsulent
Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten / Sjukgymnastjobb / Östersund Visa alla sjukgymnastjobb i Östersund
2026-06-04
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Dina främsta arbetsuppgifter är konsultation och rådgivning kring hjälpmedelsfrågor inom vissa produktområden till länets förskrivare. Tjänsten kan komma formas utifrån tidigare erfarenheter och kompetens.
Du kommer även finnas som ett stöd till förskrivarna vid förskrivning och utprovning.
Du jobbar främst i Hjälpmedelscentralens lokaler i Östersund. Arbetet är självständigt och du styr i stor utsträckning över din planering. Du samarbetar med övrig personal, bland andra konsulenter, tekniker och kundtjänst.
Handledning av erfarna kollegor finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som är arbetsterapeut eller fysioterapeut och gärna har minst 3 års erfarenhet.
Du bör ha god planeringsförmåga, vara strukturerad och van att formulera dig i tal och skrift. Då arbetet är av administrativ karaktär är det nödvändigt att dina kunskaper inom Officepaketet är goda.
Det är viktigt att du är intresserad av att driva hjälpmedelsprocesser, förskrivardirektiv och andra rutiner framåt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
B-körkort är meriterande.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Lugnviksvägen 8 (visa karta
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831 52 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten Kontakt
Enhetschef
Daniel Lilja daniel.lilja@regionjh.se Jobbnummer
9946863