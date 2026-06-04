Personlig Servicetekniker sökes till Finnvedens Bil i Kristinehamn
Tage Rejmes Bil Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Kristinehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Kristinehamn
2026-06-04
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Som Personlig Servicetekniker hos oss på Finnvedens Bil i Kristinehamn arbetar du med några av bilvärldens mest avancerade modeller. Dagens Volvobilar är fyllda med modern teknik – en ny Volvobil innehåller över 100 styrenheter som kommunicerar i komplexa nätverk. Den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav, men ger också stora möjligheter.
Hos oss satsar vi på din utveckling. Genom kontinuerliga utbildningar, certifieringar och onlinekurser får du möjlighet att ligga i framkant och utvecklas i din roll.
Om jobbet
Som Personlig servicetekniker planerar du själv din dag och har direktkontakt med dina kunder. Du möter upp när de besöker verkstaden och hjälper dem med varje steg i processen. Från mottagande, arbetsplanering, service och reparation till återlämning av bilen och slutligen betalning.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Service och reparationer
Felsökning och tekniska kontroller
Planering av dina egna arbetsuppgifter
Fakturering av utförda arbetenPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Fordonsteknisk utbildning och minst tre års erfarenhet
Har B-körkort
Skriver och pratar svenska
Om dig
Är strukturerad och gillar att leverera kvalitet och resultat
Har initiativförmåga och uppskattar eget ansvar
Är en lagspelare som har lätt för att kommunicera
Är du dessutom serviceinriktad, glad och social så kommer du att passa in bra hos oss. Det viktigaste för oss är att du har initiativförmåga och gillar att leverera kvalitet och resultat, att du är driven och vill utveckla dig mer inom yrket.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där människor står i fokus. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete – och vi arbetar aktivt för att du ska ha rätt förutsättningar att växa, oavsett var du befinner dig i din karriär.Vi är i en spännande utvecklingsfas där nya idéer uppmuntras och där du har möjlighet att påverka. Samtidigt erbjuder vi tryggheten i en stabil organisation med kollektivavtal, bra villkor och förmåner.
Hos oss möts du av en stark gemenskap där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast 15/7 2026. Istället för personligt brev ber vi dig att svara på några urvalsfrågor.
Vi ser fram emot att din ansökan rullar in - gärna med full fart 🚗
Finnvedens Bil i Kristinehamn är en del av Tage Rejmes i Örebro Bil AB . Företaget säljer Volvo, Polestar, Lynk CO, Renault och Dacia person- och transportbilar, bedriver leasing, skadecenter, serviceverksamhet samt försäljning av reservdelar, tillbehör och drivmedel. Dessutom driver vi Hertz biluthyrning. Företaget har ca 200 anställda och finns representerat i Örebro, Hallsberg, Lindesberg och Kristinehamn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tage Rejmes Bil Aktiebolag
(org.nr 556436-5913)
602 28 NORRKÖPING (ÖSTERGÖTLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tage Rejmes Bil AB Jobbnummer
9946844