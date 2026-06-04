Driven montör till Nödinge Däck - ett varierat jobb med mycket eget ansvar!
Citira Sweden AB / Montörsjobb / Ale Visa alla montörsjobb i Ale
2026-06-04
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Citira Sweden AB i Ale
, Falköping
, Falkenberg
, Hedemora
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Nödinge Däck är en däckverkstad som vänder sig till både privatpersoner och företag. Vi är en del av Citira koncernen som i Sverige omfattar ett flertal dotterbolag inom däckservice och regummering. Vi erbjuder hållbara lösningar för däckhantering.
Om rollen
Som montör hos oss får du en nyckelroll i verkstaden. Du tar emot kunder och ansvarar för montering och skifte av däck och fälg på en stor bredd av fordon – allt från personbilar till lastbilar och lantbruksmaskiner. Rollen kombinerar arbete inne på verkstaden med spännande uppdrag ute på fältet med vår servicebil.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare med hög servicekänsla. Du trivs med att vara företagets ansikte utåt och ser alltid till att kunden lämnar oss nöjd. Du har en positiv inställning, är van vid att ta egna initiativ och håller huvudet kallt även under högsäsong när tempot är högt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av däckmontage och trivs med att arbeta med olika typer av fordon.
Är van vid att köra servicebil och gillar att arbeta självständigt på fältet.
Är en flexibel problemlösare som trivs i ett högt tempo.
Har B-körkort (krav). C-kort är meriterande
Behärskar svenska i tal och skrift.
Varför ska du välja oss?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med stor variation. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och arbeta i ett team där vi ställer upp för varandra.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt gäng? Kontakta Patrik Eisenschmidt på patrik.eisenschmidt@dackia.se
för mer information, 0738-660780.
Skicka din ansökan till ansokan@dackia.se
senast den29 juni 2026. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
E-post: ansokan@dackia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör Nödinge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citira Sweden AB
(org.nr 556857-7893), https://www.dackteam.se/nodinge-dack
Rödjans väg 13 (visa karta
)
449 34 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nödinge Däck Jobbnummer
9946851