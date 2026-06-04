Personliga assistenter sökes till Tjörn
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-06-04
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor på Tjörn.
Om jobbet som personlig assistent
Vi söker dig som som vill arbeta hos vår härliga kund på Tjörn. Som assistent finns du med under hela förmiddagen och kvällen samt varannan helg och bistår med hjälp i alla dagliga moment kring omvårdnad samt stöttar vid aktiviteter. Du är en trygg person vid hens sida och viktigast av allt är att du är en lugn och lyhörd person. Du tycker om att hitta på saker och har lätt för att ta egna initiativ.
Det krävs inte att du har erfarenhet av att vara assistent sedan tidigare då vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet, men vi ser det som meriterande.
Dina arbetstider är varierande mellan vardag, samt varannan helg. Tiderna kan komma att justeras något.
Vi söker två personer och tjänsterna är på ca 50-75% vardera med möjlighet till att jobba mer.
Anställningsformen är För viss tid så länge assistansuppdraget varar och löneformen är timlön. Arbestiderna varierar utifrån kundens behov: dag, kväll, natt (aktiv samt jour), vardag som helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
511 55 KINNA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
9946850