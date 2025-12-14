Safi & David AB

Safi & David AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-12-14


Om jobbet

• Sökes: Diskare till restauranger*

Vi söker engagerade och pålitliga diskare för att arbeta hos våra samarbetande restauranger. Om du är en person som trivs i ett snabbt tempo och har en positiv inställning, så är detta jobbet för dig!

• Arbetsuppgifter:*
• Diskning av tallrikar, bestick och köksutrustning
• Hålla rent och snyggt i disk- och köksområdet
• Assistera kökspersonalen vid behov

• Krav:*
• Erfarenhet av diskarbete är meriterande,
• God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
• Flexibilitet
i arbetstider
• Vi erbjuder:*
• Timlön, från 100 timmar per månad
• FASTLÖN
• Möjlighet att arbeta fler eller färre timmar beroende på ditt önskemål
• En trevlig arbetsmiljö och möjligheten att växa inom företaget

Är du intresserad? ring oss på telefonnummer
0733322232
melan 11:00 till 16:00
SAFI
EJ MAIL

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
E-post: SAFI.DISK.STAD@HOTMAIL.SE

Arbetsgivare
Safi & David AB (org.nr 559079-8426)

Jobbnummer
9643249

