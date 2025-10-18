SaaS säljare
Svensktalande SaaS-säljare - B2B (Stockholm)
Vill du vara med och bygga upp ett snabbväxande SaaS-företag och ta karriären till nästa nivå? Vi söker nu en driven B2B-säljare som vill arbeta mot den svenska marknaden från vårt kontor i Stockholm.
Vi är ett svenskt SaaS-bolag som utvecklar molntjänster för bättre och mer effektiv kundservice. Här får du som säljare både utmaningar och möjligheten att arbeta med en riktigt bra produkt och starka referenser.
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för hela säljprocessen: från att hitta prospekt och boka möten till att genomföra dem och driva affären i mål. Ditt fokus ligger på nykundsbearbetning samtidigt som du bygger långvariga relationer med kunder.
Du arbetar tätt tillsammans med kollegorna och delar både framgångar och utmaningar. Du har tillgång till modernt CRM-system, verktyg för prospektering och annan utrustning som behövs för att arbeta effektivt. Vi arbetar delvis remote men med möjlighet att vara på kontoret vid behov.
Samarbete och lärande är centralt hos oss. Du jobbar nära Produkt- och Marknadsteamet för att ständigt förbättra vårt erbjudande. Eftersom vi växer hela tiden finns goda möjligheter att utvecklas inom affärsutveckling, organisationsutveckling eller ta en ledarroll i framtiden.
Om vår produkt
Vår produkt hjälper företag att leverera bättre kundserviceupplevelser till tusentals människor varje dag. Den är enkel att använda, kontinuerligt uppdaterad och uppskattas av kunderna. Varje månad hanteras nästan en miljon kundkonversationer via våra system, vilket gör vårt arbete avgörande för våra kunders framgång.
Vi söker dig som
Har stark vilja att prestera och sätta tuffa mål
Är representativ, kommunikativ och älskar att träffa nya människor
Förstår att försäljning kräver hårt arbete
Är analytisk och har god affärsförståelse
Har några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande techföretag med goda utvecklingsmöjligheter
Ett engagerat team med stark samarbetskultur
Tillgång till moderna verktyg och resurser för effektivt arbete
Möjlighet att växa inom affärs- och organisationsutveckling
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Bifoga CV, personligt brev och gärna ett foto.
Skicka ansökan till: work@talentpartner.se
