SaaS säljare

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-10-18


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm, Solna, Huddinge, Tyresö, Täby eller i hela Sverige

Svensktalande SaaS-säljare - B2B (Stockholm)
Vill du vara med och bygga upp ett snabbväxande SaaS-företag och ta karriären till nästa nivå? Vi söker nu en driven B2B-säljare som vill arbeta mot den svenska marknaden från vårt kontor i Stockholm.
Vi är ett svenskt SaaS-bolag som utvecklar molntjänster för bättre och mer effektiv kundservice. Här får du som säljare både utmaningar och möjligheten att arbeta med en riktigt bra produkt och starka referenser.
Om rollen
Som B2B-säljare ansvarar du för hela säljprocessen: från att hitta prospekt och boka möten till att genomföra dem och driva affären i mål. Ditt fokus ligger på nykundsbearbetning samtidigt som du bygger långvariga relationer med kunder.
Du arbetar tätt tillsammans med kollegorna och delar både framgångar och utmaningar. Du har tillgång till modernt CRM-system, verktyg för prospektering och annan utrustning som behövs för att arbeta effektivt. Vi arbetar delvis remote men med möjlighet att vara på kontoret vid behov.
Samarbete och lärande är centralt hos oss. Du jobbar nära Produkt- och Marknadsteamet för att ständigt förbättra vårt erbjudande. Eftersom vi växer hela tiden finns goda möjligheter att utvecklas inom affärsutveckling, organisationsutveckling eller ta en ledarroll i framtiden.
Om vår produkt
Vår produkt hjälper företag att leverera bättre kundserviceupplevelser till tusentals människor varje dag. Den är enkel att använda, kontinuerligt uppdaterad och uppskattas av kunderna. Varje månad hanteras nästan en miljon kundkonversationer via våra system, vilket gör vårt arbete avgörande för våra kunders framgång.
Vi söker dig som
Har stark vilja att prestera och sätta tuffa mål

Är representativ, kommunikativ och älskar att träffa nya människor

Förstår att försäljning kräver hårt arbete

Är analytisk och har god affärsförståelse

Har några års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS

Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande techföretag med goda utvecklingsmöjligheter

Ett engagerat team med stark samarbetskultur

Tillgång till moderna verktyg och resurser för effektivt arbete

Möjlighet att växa inom affärs- och organisationsutveckling

Publiceringsdatum
2025-10-18

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Skicka din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Bifoga CV, personligt brev och gärna ett foto.
Skicka ansökan till: work@talentpartner.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent & Partner AB (org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9563396

Prenumerera på jobb från Talent & Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talent & Partner AB: