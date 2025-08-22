Saab Dynamics söker sektionschef!
2025-08-22
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Saab befinner sig i en tid av tillväxt där vi expanderar, en spännande resa där du som sektionschef får möjligheten att göra skillnad på riktigt! Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter både för ledare som är i början av sin karriär och de med längre erfarenhet.
Sektionen består av cirka 15 st medarbetare som utvecklar och underhåller våra högteknologiska missilprodukter där nyutveckling självklart är en spännande del i arbetet som pågår kontinuerligt i flera olika projekt. Som sektionschef får du chansen att lära känna och arbeta tillsammans med våra konstruktörer inom mekanikområdet som dagligen skapar i vår 3D-miljö, våra teamledare som samordnar arbetet, våra beräkningsingenjörer samt våra designansvariga som har det övergripande ansvaret och kunskapen för delsystemet.
Din uppgift är att leda genom exempel, skapa trivsel och engagemang inom sektionen genom din vilja att utveckla och lyfta medarbetarna. Med ditt brinnande intresse för individen och verksamheten skapar du förutsättningar för gruppen att vilja göra ett riktigt bra jobb där vi lyckas tillsammans. Som chef tar du ansvar över arbetet med att upprätthålla vår löpande produktionsförmåga. Både genom sektionens stöd till produktion och inköp men också genom att produktionsunderlagen löpande är uppdaterade och av rätt kvalitet.
Förutom detta kommer du även vara en viktig del av ledningsgruppen inom Mechanical Engineering och har chansen att representera området i dialogen med våra utvecklingsprojekt, produktion, styrgrupper och andra intressenter. Du får möjligheten att vara med och påverka våra arbetssätt och löpande förbättra våra metoder, uppmuntra till kreativitet och verka för innovation. Du kommer även bidra till rekryteringen av fler medarbetare till gruppen parallellt som vi hela tiden jobbar aktivt för att utveckla och behålla vår kompetenta personal.
Du blir en del av Saabs affärsområde Dynamics, som erbjuder avancerade understödsvapen, missilsystem, träningssystem och kamouflagesystem till försvarsmarknaden. Inom Missile Systems område Mechanical Engineering, där du kommer att verka, arbetar idag över 100 medarbetare fördelade på sju sektioner vid våra kontor i Linköping, Karlstad och Karlskoga.
Vi tror att du som söker denna roll har ett intresse för teknik och är civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande i grunden, gärna med en bakgrund inom produktutveckling. Tidigare erfarenheter från ledarskapsroller ser vi som positivt, men det är inte ett krav. Din personlighet och dina ledarskapsambitioner värderas högt i denna rekrytering.
Vi söker dig som förstår behovet av att ta ansvar för, styra och prioritera din verksamhet. Det är naturligt för dig att vara lyhörd och förstå människors motiv och behov, vilket gör dig till en god kommunikatör med förmåga att samordna och skapa förutsättningar för ett bra samarbetsklimat.
Vidare är du prestigelös i ditt ledarskap och har en inställning som engagerar och inspirerar dina kollegor genom att sätta upp tydliga mål, främja innovation och verka för ett motiverande arbetsklimat. Vi tror att du uppskattar att vara spindeln i nätet där arbetsuppgifter och mål löper parallellt och att du är duktig på att skapa en struktur i ditt arbete som hjälper dig att prioritera. Du jobbar lösningsorienterat och trivs med att agera utifrån den information du har för stunden och kan göra regelbundna förändringar utifrån behov.
Språkkunskaper i både svenska och engelska är nödvändiga för att säkerställa tydlig och effektiv kommunikation då det hjälper oss att upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i våra processer.
Det är också viktigt att du delar våra värderingar och synsätt och att du känner dig trygg i att leda i enlighet med vårt Leadership framework - know your business, know your people, know yourself. Om du delar dessa värderingar och uppskattar en arbetsplats där gemenskap, stöttning och samarbete är centrala, tveka inte att skicka din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig bättre och vad du kan bidra med till vår verksamhet och framgång.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa
nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
