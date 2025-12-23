Rusta Hudiksvall söker Varuhuschef
Vi söker en Varuhuschef!
Brinner du för detaljhandel? Drivs du av de utmaningar som finns i ett varuhus? Då är det dig vi söker som vår nya varuhuschef till varuhuset i Hudiksvall. Det är ju i varuhusen slaget om kunderna står och nu behöver vi dig för att vinna detta slag. Din viktigaste uppgift blir att varje dag presentera ett välskött och tilltalande varuhus med positiva och hjälpsamma medarbetare. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Det vore jättekul om du vill vara med och utveckla Rusta tillsammans med oss!
Din roll som Varuhuschef
Som varuhuschef ansvarar du för den dagliga driften och inspirerar dina medarbetare till att ta eget ansvar. Du vill ständigt utveckla försäljningen och du vet att god lönsamhet är en förutsättning för ditt varuhus. För dig är kostnadsmedvetenhet, effektivitet och resultatfokus självklara hörnpelare i varuhusdriften.
Ditt ansvar som Varuhuschef:
* att uppnå försäljnings- och resultatmål i varuhuset - du ansvarar för effektivisering av kostnader och nyckeltal, optimering av omsättning och lönsamhet samt budgetering
* personalansvar för alla medarbetare i varuhuset, från rekrytering och introduktion till utveckling och avslut
* att säkerställa och genomföra koncept samt förankra och genomdriva centralt fattade beslut
Din Profil
Framför allt är du en person som trivs med ett högt tempo och som är trygg med att fatta beslut. Du är kommunikativ och närvarande i ditt ledarskap. Att engagera och utveckla dina medarbetare är något av det bästa du vet. Dina ambitioner är höga och du gillar att arbeta hårt. Raka puckar och ett glatt humör är självklart för dig. Dessutom har du:
* flera års erfarenhet från ledande befattning inom handel, med personal- och budgetansvar
* kunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljöarbete
* erfarenhet av försäljningsverksamhet, gärna från en verksamhet som hanterar stora volymer
* lätt för att få med dig gruppen
Om du inspireras av att jobba i en föränderlig miljö där flexibilitet är en nyckel, då kommer du att trivas hos oss!
Våra värderingar
Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. De fungerar som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som ledstjärna i det dagliga arbetet. Det är viktigt för oss att du agerar och levererar i enlighet med våra värderingar.
Sätt igång och ansök!
Låter det här som en tjänst för dig? Sök redan i dag, ansökningarna behandlas löpande. Välkommen att registrera CV och personligt brev!
Som en del av rekryteringsprocessen för tjänsten som varuhuschef genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: https://sri.se/faq-kandidat-bakgrundskontroll/
I samband med denna rekrytering samarbetar Rusta med Retail Recruitment och frågor rörande tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare, Monica Sveiven.
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
