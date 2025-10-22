Runner till Restaurang Hedvig
Restaurang Hedvig AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-10-22
Östermalms Saluhall ligger vid Östermalmstorg i hjärtat av Stockholm. Vi söker nu "runner" till Restaurang Hedvig som inriktar sig mot vällagad klassisk husmanskost som serveras i klassisk miljö av trogen personal.
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och gillar att ge personlig service? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Arbetet: Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår matsal. Där kommer du att vara en del av vårt team av runners som tillsammans med hovmästare och servispersonal samt tillsammans med köket och baren jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en timanställning som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Hedvig AB
(org.nr 559513-6192), http://example.com Arbetsplats
Restaurang Kontakt
Jakob Kaya jakob_kaya@hotmail.com 0739846383 Jobbnummer
9569913