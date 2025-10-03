Roslunda vårdcentral söker Allmänspecialist
2025-10-03
Är du specialist i allmänmedicin och söker ett meningsfullt nästa steg?
Vi på Roslunda vårdcentral i Ängelholm söker dig som vill göra skillnad - varje dag. Hos oss får du arbeta i ett kompetent och sammansvetsat team med stort engagemang för Nära vård. Vi tror på att möta patienten där hen är, både fysiskt och i livssituationen. Om oss Achima Care Roslunda är en välfungerande vårdcentral med cirka 9 600 listade patienter och ett kompetent team på cirka 35 medarbetare. Vi erbjuder både planerad och akut vård och har ett nära samarbete med kommunen, bland annat genom vårt ansvar för fem särskilda boenden (SÄBO).
Vi arbetar enligt principerna för Nära vård - med patientens behov och livssituation i centrum. Det betyder att vi ständigt söker efter bättre, smartare och mer samordnade sätt att möta våra patienters behov.
Din roll hos oss
Som specialistläkare hos oss får du en varierad och stimulerande vardag. Du möter en bred patientgrupp genom både mottagningsarbete och hembesök, och du har möjlighet att påverka din arbetsdag utifrån verksamhetens behov. Du blir en viktig del i vårt arbete med kontinuitet och personcentrerad vård - vi arbetar med egna patientlistor för att bygga långsiktiga relationer.
Du kommer även ha ansvar för patienter inom hemsjukvård och på särskilda boenden, vilket innebär nära samverkan med ASIH, mobila närsjukvårdsteam och andra aktörer.
Vad vi erbjuder
Möjlighet att påverka din arbetstid
Ett personligt utbildningspaket för din fortsatta utveckling
Kollegialt stöd och kunskapsutbyte i ett erfaret läkarteam
Tillgång till specialiserade mottagningar inom astma/KOL, diabetes, inkontinens, BVC och KBT
En rehabavdelning med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister
Vem är du? Du är trygg i din yrkesroll och har ett genuint engagemang för primärvårdens utveckling. Du är lyhörd, lösningsfokuserad och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du gillar att samarbeta, dela kunskap och ta initiativ - och du har alltid patientens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du delar Achimas värdegrund: omtanke, engagemang och kvalitet.
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Interim verksamhetschef, Agneta Ahlinder, på agneta.ahliner@achima.se
