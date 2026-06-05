Rörmontör
Saab Aktiebolag / VVS-jobb / Karlskrona Visa alla vvs-jobb i Karlskrona
2026-06-05
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Vi söker nu rörmontörer till vår unika produktion på ett av världens modernaste skeppsvarv. I din roll som rörmontör kommer dina främsta arbetsuppgifter vara riktade mot tillverkning och montering av rörsystem inom nybyggnad, ombyggnad och underhåll av ubåtar och ytfartyg.
Vi använder oss av svetsmetoder som TIG och orbital-svetsning. I rörsystemen förekommer material så som rostfritt, kopparnickel, koppar, titan och olegerat. Detta gör att jobbet är mycket varierande och ger goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande.
För att lyckas som rörmontör hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann.Publiceringsdatum2026-06-05ProfilKvalifikationer
Gymnasieutbildning inom VVS eller motsvarande
Kunskap inom ritnings- och schemaläsning samt god material-och tillsatskännedom
Grundläggande datavana
Meriterande
Arbetat med hårdlödning, TIG-svetsning och om du innehar en svetslicens.
Tidigare bearbetat material genom bland annat borrning, gängning, bockning och kapning.
Kunskap om fästförband och mätteknik
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB nina.renstrom@saabgroup.com Jobbnummer
9949103