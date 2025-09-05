Rörmontör
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som rörmontör ingår arbete och underhåll av fartyg med en hög teknisk nivå och komplexitet. Arbetet är varierande och ger goda möjligheter att utveckla ditt hantverk och yrkeskunnande.
Dina arbetsuppgifter består av bland annat;
* Nytillverkning av enstycksdetaljer
* Underhållsarbete
* Renovering och ombyggnationer av marinens ytfartyg
Arbetet utförs både ombord på fartyg och i verkstad. Resor inrikes kan förekomma.
Din profil
För att kunna söka rollen har du:
* Utbildning inom vvs eller svets
* Erfarenhet och kunskap i metoderna TIG och lödning
* Några års erfarenhet av yrket
Arbetet kräver att du kan uttrycka dig i tal och skrift på svenska, samt innehar minst B-körkort.
Meriterande för tjänsten är:
* Liftkort och erfarenhet av liftkörning
* Erfarenheter från arbete med travers-, truck och mobil plattformsarbete, tunglyft arbeten
* Erfarenhet av att ha bearbetat material med bland annat borrning, svarvning, fräsning samt gängning
För att passa in på Saab Muskö är det viktigt att du har rätt inställning, starkt driv och viljan att utvecklas. Egenskaper som värderas är flexibilitet och samarbetsförmåga. Kvalitet är viktigt för oss i vårt arbete mot kund och internt därför ser vi gärna att du är noggrann och lösningsorienterad.
Arbetstiderna är dagtid och skift kan förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
