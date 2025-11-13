Rörmockare sökes!
2025-11-13
Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående rörmokare/VVS-montör till kund inom VVS-branschen. Du får möjlighet att arbeta med både nyinstallation, service och underhåll av VVS-system i bostäder och kommersiella fastigheter.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för yrket och som värdesätter kvalitet, noggrannhet och ett gott kundbemötande. Du trivs med ett självständigt arbete men uppskattar också att samarbeta med kollegor för att nå bästa resultat.Dina arbetsuppgifter
Installation och montering av rörsystem och sanitet
Service, underhåll och felsökning av befintliga anläggningar
Arbete i både privata hem och kommersiella fastigheter
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschreglerKvalifikationer
Du har några års erfarenhet av arbete som rörmokare/VVS-montör
Relevant utbildning inom VVS krävs
Yrkesbevis är meriterande men inte ett krav
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska i tal och skrift Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta självständigt, men har också lätt för att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö. God servicekänsla och professionellt bemötande är viktigt för oss.
Du erbjuds
En trygg provanställning med möjlighet till fast tjänst
Ett stabilt företag med trevlig arbetsmiljö
Varierande uppdrag och möjlighet att utvecklas inom yrket
Tjänsten innebär direktanställning hos kund.Så ansöker du
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArbetsLagret AB
(org.nr 559133-5442) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Ogannesian jobb@arbetslagret.se Jobbnummer
9603591