Rörinspektör
Stockholms Spol O Sug AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-09-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Spol O Sug AB i Stockholm
Företaget
Stockholms Spol & Sug AB startade 1989 och har sedan dess haft förmånen att bistå företag, privatpersoner, fastighetsägare, samfälligheter, rörfirmor, byggmästare och konsulter med alla problem som kan uppstå med avloppen både i och utanför fastigheten.
Arbetet
Det är ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter där den ena dagen inte är den andra lik. I arbetet ingår rörinspektion och högtrycksspolning. Arbetstiderna är initialt mellan 06-30-15.30 måndag till fredag, arbetet kräver en del övertid så du bör vara flexibel. Vi utgår från Spånga och arbetar främst i stor Stockholm.
Erfarenheter
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet och kan redigera filmer, STVF utbildning. Arbetet kommer innebära kundkontakt så det kräver att du är social och har en god svenska i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: ekonomi@spolosug.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Spol O Sug AB
(org.nr 556376-1765)
Fagerstagatan 12 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms Spol O Sug Aktiebolag Jobbnummer
9485188