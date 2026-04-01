Röntgensjuksköterska till röntgen Bollnäs
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin / Sjuksköterskejobb / Bollnäs
2026-04-01
På röntgen i Bollnäs arbetar ett engagerat team bestående av röntgensjuksköterskor, undersköterskor, radiologer, fysiker och sonograf. Tillsammans arbetar vi varje dag för att ge våra patienter en trygg och professionell diagnostik med hög kvalitet. Arbetet är varierat och sker i nära samarbete med primärvård, slutenvård, akutmottagning samt med privata vårdgivare. Röntgen Bollnäs har även ett nära samarbete med övriga röntgenmottagningar inom länet. På enheten finns modern utrustning i form av datortomograf, magnetkamera, ultraljud och genomlysning, konventionell skelettröntgen.
Vi är idag en välbemannad enhet med många erfarna röntgensjuksköterskor. För att stärka verksamheten ytterligare och möta framtida pensionsavgångar söker vi nu en röntgensjuksköterska som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Hos oss är samarbete, hjälpsamhet och arbetsglädje viktiga delar av vardagen och vi värnar om ett öppet och familjärt arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum: 2026-04-01

Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du med bilddiagnostiska undersökningar och ansvarar för patientens omvårdnad och säkerhet under hela undersökningen. Du möter både akuta och planerade patienter och har ett nära samarbete med radiolog och övriga professioner inom röntgen och sjukhuset. Arbetet sker dagtid samt kvällar och helger med beredskap. Vid beredskap utgår du från hemmet och ska kunna inställa dig på arbetsplatsen inom 30 minuter. Vid behov samarbetar vi även med röntgen i Söderhamn.
Som röntgensjuksköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med
• konventionell röntgen
• datortomografi (CT)
• magnetkamera (MR)
• patientomhändertagande före, under och efter undersökning.
Hos oss får du
• introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter
• möjlighet att successivt utvecklas inom flera modaliteter
• arbeta i ett team med hög kompetens och god sammanhållning.
Läs mer om våra förmåner:https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett gott patientbemötande, trivs med att arbeta i team och har samtidigt förmåga att arbeta självständigt. Du är flexibel, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du uppskattar ett varierat arbete och vill vara en del av en arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I rollen som röntgensjuksköterska ska du
• vara legitimerad röntgensjuksköterska
• ha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom flera modaliteter såsom CT, MR eller konventionell röntgen.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Kontakt
Annika Karlström, biträdande vårdenhetschef annika.karlstrom@regiongavleborg.se 073-141 14 06 Jobbnummer
