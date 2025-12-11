Rond & Ryck Göteborg - Heltid
Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Göteborg Visa alla väktarjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tempest Security Sverige AB i Göteborg
, Jönköping
, Haninge
, Helsingborg
, Lund
eller i hela Sverige
Ledig tjänst: Ronderande Väktare - Göteborg
Vi söker engagerade och flexibla väktare för heltidstjänst och behovsanställning inom rond- och ryckverksamheten i Göteborg. Arbetstiderna är främst förlagda till kväll och natt. Som en del av vårt team får du en viktig roll i att skapa trygghet för våra kunder och bidra till ett professionellt och serviceinriktat säkerhetsarbete.
Krav och kvalifikationer
Genomförd och giltig väktarutbildning VU1 och VU2
B-körkort
Erfarenhet av bilburen rondverksamhet
Ostraffad bakgrund, drogfri samt stabil privatekonomi
Godkänd av länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Hjälpsam, noggrann och punktlig
Socialt kompetent och trygg i mötet med olika människor
Anpassningsbar och bekväm med att arbeta på varierande platser
Stresstålig, flexibel och positiv inför förändringar
Serviceinriktad och lösningsfokuserad
Meriterande
Genomförd Grundläggande Militär Utbildning (GMU)
Flerspråkig, gärna med god förmåga att kommunicera med människor från olika bakgrunder
Övrig information
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: 6 månaders provanställning, med möjlighet till fast anställning för rätt person
Lön enligt gällande kollektivavtal
Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Vi söker särskilt dig som redan är utbildad väktare och vill arbeta inom rond- och ryckverksamhet i Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Planering Domstolsverket
Anna Persson anna.persson@tempest.se Jobbnummer
9640233