Rond & Ryck Göteborg - Heltid

Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Göteborg
2025-12-11


Visa alla väktarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tempest Security Sverige AB i Göteborg, Jönköping, Haninge, Helsingborg, Lund eller i hela Sverige

Ledig tjänst: Ronderande Väktare - Göteborg
Vi söker engagerade och flexibla väktare för heltidstjänst och behovsanställning inom rond- och ryckverksamheten i Göteborg. Arbetstiderna är främst förlagda till kväll och natt. Som en del av vårt team får du en viktig roll i att skapa trygghet för våra kunder och bidra till ett professionellt och serviceinriktat säkerhetsarbete.
Krav och kvalifikationer
Genomförd och giltig väktarutbildning VU1 och VU2


B-körkort


Erfarenhet av bilburen rondverksamhet


Ostraffad bakgrund, drogfri samt stabil privatekonomi


Godkänd av länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag


Publiceringsdatum
2025-12-11

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Hjälpsam, noggrann och punktlig


Socialt kompetent och trygg i mötet med olika människor


Anpassningsbar och bekväm med att arbeta på varierande platser


Stresstålig, flexibel och positiv inför förändringar


Serviceinriktad och lösningsfokuserad

Meriterande
Genomförd Grundläggande Militär Utbildning (GMU)


Flerspråkig, gärna med god förmåga att kommunicera med människor från olika bakgrunder

Övrig information
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse


Anställningsform: 6 månaders provanställning, med möjlighet till fast anställning för rätt person


Lön enligt gällande kollektivavtal


Rekrytering sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag


Vi söker särskilt dig som redan är utbildad väktare och vill arbeta inom rond- och ryckverksamhet i Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Planering Domstolsverket
Anna Persson
anna.persson@tempest.se

Jobbnummer
9640233

Prenumerera på jobb från Tempest Security Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tempest Security Sverige AB: