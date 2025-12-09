Robot och manuell svetsare
2025-12-09
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Dina arbetsuppgifter
Som svetsare på Wenmec blir du en viktig del av vårt sammansvetsade team, där gemenskap, stolthet och kvalitet präglar vardagen. Hos oss får du arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i ett klimat där man hjälper varandra att lyckas.
Du kommer att:
Arbeta med både små och stora svetsdetaljer i svart- och rostfritt stål
Utföra MIG/MAG- och TIG svetsning (MMA är meriterande)
Inställning och programmering av svetsrobot
Bidra till ständiga förbättringar för ökad effektivitet och kvalitet
Arbeta i en produktion certifierad enligt ISO 3834-2 Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har goda kunskaper i MIG/MAG och TIG
Har erfarenhet av att programmera robotsvetsar
Har erfarenhet av ritningsläsning och är van att arbeta strukturerat
Har verkstadsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har god initiativförmåga och kan planera ditt arbete effektivt
Meriterande:
Svetsarlicenser
Truck- och traverskort
Kännedom om ISO 3834-2 och ISO 5817
Som person är du noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med ordning och reda och drivs av att förbättra både ditt eget och teamets arbete. Flexibilitet och engagemang är självklarheter för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vilka är vi?
Wenmec är ett väletablerat verkstadsföretag som tillverkar kompletta systemleveranser. Vi är inne i en spännande expansionsfas och söker nu fler duktiga medarbetare som vill följa med oss på vår tillväxtresa.
Vår produktion är kundorderstyrd med fokus på miljö, säkerhet, kvalitet, leveranssäkerhet och långsiktighet. Som systemleverantör tar vi ansvar för hela kedjan - från produktion till leverans.
Wenmec's huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kil. Wenmec har även tillverkning i Laxå samt i Kina via företagets dotterbolag. Totalt är Wenmec-gruppen idag ca 120 medarbetare. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas. Skiftgång tillämpas.
Företaget är anslutet till kollektivavtal, vi erbjuder företagshälsovård, friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till personal@wenmec.se
För frågor om tjänsten, kontakta produktionsteknisk chef Peter Oskarsson på 0554 - 68 97 69. För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-ansvarig Veronica Huatorpet veronica.huatorpet@wenmec.se
eller 0554-65 05 51.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
