Rivningsarbetare sökes
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2026-07-26
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Vi söker flera rivningsarbetare till vårt team. Vi söker dig som är arbetsvillig, fysiskt stark och trivs med ett praktiskt arbete. Har du erfarenhet av rivning och håltagning är det meriterande.Dina arbetsuppgifter
Rivningsarbeten inom bygg.
Håltagning och andra förekommande arbetsuppgifter.
Samarbete med kollegor för att säkerställa ett säkert och effektivt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av rivning och/eller håltagning är meriterande.
God fysisk förmåga.
Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
Du är ansvarstagande, noggrann och punktlig.
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö.
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@allentreprenad.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare All Entreprenad Stockholm AB
(org.nr 559079-5307)
Spångavägen 55 (visa karta
)
168 75 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10011679