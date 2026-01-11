Rivning , Sanering
GSN Riv & Bygg
2026-01-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GSN Riv & Bygg i Malmö
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara rivning och sanering.
Det kan förekomma alla olika typer av saneringar och rivningar.
Bra att kunna hantera: Handslipmaskiner, golvslipmaskiner, bilningsmaskiner.
Tex. För att kunna riva matta och slipa bort limmet från golv.
Bila upp golv och flytta golvbrunnar.
Vi har olika arbetsuppgifter och letar efter händiga företagsamma personer som inte är rädda för att ta i. Krävs en god fysik.
Om dig
Du är kommunikativ, har en prestigelös och flexibel inställning till arbetet samt en naturlig känsla för service.
Du tycker om att lösa problem och jobba fysiskt med kroppen.
Driven och resultatorienterad
Ordningsam
Erfarenhet av kund- och personalkontakter och har lätt för att skapa förtroende
Branscherfarenhet och Asbest- och PCB utbildning är meriterande
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper
Du ska behärska svenska eller engelska språket tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: goran6369@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare , sanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GSN Riv & Bygg Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677307