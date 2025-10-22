Riskchef till Sparbanken Nord
2025-10-22
Vår nuvarande riskchef ska gå i pension och vi söker nu en erfaren och strategiskt orienterad efterträdare som vill spela en nyckelroll i att leda, vidareutveckla och ta ett övergripande ansvar för bankens riskhantering. I ditt uppdrag säkerställer du att styrelse och ledning får korrekta och relevanta underlag för välgrundade och riskbaserade beslut.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
I rollen som riskchef är du oberoende och fristående från de funktioner och verksamhetsområden som ska övervakas och kontrolleras. Du har ett övergripande ansvar för att banken har en effektiv riskhantering och att riskstrategi och riskaptit följs och utvecklas i enlighet med gällande regelverk och branschpraxis.
Som en central del av uppdraget ansvarar du för att analysera, bedöma och övervaka bankens väsentliga risker samt att tidigt identifiera nya potentiella riskområden. Du arbetar proaktivt för att stärka bankens riskkultur, granskar och bedömer beslut som påverkar bankens riskexponering och bidrar till utvecklingen av bankens riskstrategier. Vidare ansvarar du för att rapportera risker för fel i bankens antaganden och bedömningar som ligger till grund för bankens finansiella rapportering.
Du har ett nära samarbete med bankens övriga kontrollfunktioner och rapporterar direkt till VD, styrelsen och styrelsens Risk- och regelefterlevnadsutskott, där dina analyser och rekommendationer har stor betydelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering vid Sparbanken Nords huvudkontor i Piteå.Profil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, exempelvis inom ekonomi, finans eller juridik. Du har gedigen erfarenhet av riskhantering och regulatoriska krav och regelverk, gärna från bank-, försäkrings- eller revisionsbranschen. Du har mycket god förståelse för finansiell analys och förmåga att hantera stora datamängder och komplex information. Du drivs av utveckling och är van att arbeta självständigt och strukturerat med avancerade frågeställningar inom riskområdet.
Som person har du hög integritet och ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du agerar tydligt och professionellt och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga på både svenska och engelska i tal och skrift.
Med ett riskbaserat perspektiv och helhetstänk vågar du ifrågasätta och utmana på ett konstruktivt sätt som bidrar till verksamhetens utveckling.
Om Sparbanken Nord
Sparbanken Nord har en lång och gedigen historia som sträcker sig tillbaka till 1852. Vi är en av Sveriges största fristående sparbanker och har idag en affärsvolym på drygt 72 miljarder kronor och cirka 200 medarbetare fördelade på 11 fysiska och ett digitalt kontor.
Som Sparbank värnar vi om människorna, föreningarna och företagen i vår region. Därför satsar vi stort på samhällsengagemang. För går det bra för företagen, organisationerna och människorna som bor här, så går det bra för oss. Och går det bra för oss så kan vi investera ytterligare i projekt som gör det ännu bättre att leva. Just här.
Vi är certifierade som ett Great Place to Work och arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Vår verksamhet genomsyras av våra värderingar: närmare, tryggare och ansvarsfulla.
För mer information och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Culpeo, People and Culture Partner.
Har du frågor så är du välkommen att kontakta Executive Search konsult:
Karin Larsson 070-627 43 32, karin.larsson@culpeo.se
Vi fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är 30 november 2025 Ersättning
