Risk & Application Engineer till Firefly

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Vill du vara med och göra industrin säkrare? Bli vår nya tekniska expert!
På Firefly utvecklar och säljer vi brandförebyggande lösningar som hjälper industrin att minimera brandrisker. Vi växer och söker dig som vill bli en del av vårt Risk Management Team (RMT). Rollen som Risk- och applikationsingenjör hos oss kombinerar teknisk förståelse, logiskt tänkande och analytisk förmåga samt är ett stöd för säljavdelningen gällande att balansera omfattning, kostnad och kundens förväntningar. Du agerar som intern expert och bistår flera avdelningar med lösningar på olika sätt utifrån riskvärdering och best practice. Ibland kan arbetet även innebära direkt kundkontakt för att göra platsbesök och förklara våra lösningar utifrån kundens unika riskbild, vilket ger möjlighet till resor både inom Sverige och internationellt.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Teknisk rådgivning och stöd till kunder och kollegor, du förklarar våra lösningar och ger rekommendationer för riskreducering.
Analysera brandrisker och utveckla systemlösningar, ibland direkt hos kund.
Delta i kundmöten och samarbeta nära med sälj, projektledning och eftermarknad.
Stötta säljteamen med offerter, tekniska dokument, beräkningar och rekommendationer.
Anpassa produktkonfigurationer utifrån kundens behov med fokus på säkerhet, kundens önskemål och kvalitet.
Uppdatera och skapa guidelines och manualer för våra systemlösningar. Kvalifikationer
Minst 3-5 års erfarenhet från process-/tillverkningsindustri eller kundnära tekniskt arbete.
Teknisk utbildning (kandidatexamen).
Goda kommunikations- och språkkunskaper i svenska och engelska. Extra språk är meriterande.
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg som CAD, hydrauliska beräkningar, etc.
Erfarenhet av riskhantering eller brandskydd är meriterande.KörkortskravDina personliga egenskaper
Du är proaktiv och självgående, är analytisk, noggrann och har lätt för att samarbeta.
Du är lösningsorienterad och pedagogisk, kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt.
Du trivs med att vara ett tekniskt bollplank och gillar att bygga relationer.
Tjänsteresor
Uppskattningsvis 25-35 resdagar per år främst inom Norden och Europa. Möjlighet till resor utanför Europa finns.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utmanande och utvecklande roll i en inspirerande internationell miljö som uppmuntrar kreativitet och innovation. Du blir en del av ett team och en organisation med vänlig atmosfär och internationell prägel.
På Firefly är medarbetartillfredsställelse en prioritet. Vi erbjuder olika aktiviteter och event, inklusive frukostar, after work och träningspass tillsammans med kollegor. Vi erbjuder även utvecklingsmöjligheter och attraktiva förmåner, med flera karriärvägar baserade på dina intressen. Du får möjlighet att växa i din kompetens, ta plats i kundprojekt och spelar en viktig roll i vår verksamhet.
Om Firefly
Firefly utvecklar och säljer lösningar för brandskydd och brandförebyggande inom industrin. Vi är tekniskt ledande och jobbar nära våra kunder för att minska risker och skydda produktionsprocesser. Våra lösningar används globalt och vi fortsätter växa på den internationella arenan.
Läs mer om oss: www.firefly.seSå ansöker du
Skicka din ansökan via vårt ansökningsformulär på www.firefly.se/karriar.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Kontaktpersoner vid frågor:
Charlotte Åvall (HR) - charlotte.avall@firefly.se
Kristoffer Tannerfeldt (Risk Manager) - Kristoffer.Tannerfeldt@firefly.se Så ansöker du
